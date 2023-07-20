غوغل تطلق أداة ذكاء اصطناعي لكتابة الأخبار وتعرضها لكبرى الصحف الأمريكية

قال متحدث باسم غوغل الأربعاء إن الشركة تستكشف استخدام أداة الذكاء الاصطناعي الملقبة بـ جينيسيز Genesis لكتابة مقالات إخبارية وتجري محادثات مع المديرين التنفيذيين في المؤسسات الإخبارية لاستخدام الأدوات لمساعدة الصحفيين. نيويورك تايمز ذكرت أن غوغل أجرت مناقشات مع صحيفة واشنطن بوست ، ونيوز كورب المالكة لوول ستريت جورنال ، وحتى نيويورك تايمز ، من بين آخرين وفقا لتقرير نيويورك تايمز.

يمكن للأداة أن تنسخ المعطيات من تفاصيل الأحداث الجارية ، على سبيل المثال – لإنتاج أخبار ، كما قال الأشخاص ، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المنتج.

وصف بعض المديرين التنفيذيين الذين رأوا العرض التقديمي من غوغل بأنه مقلق ، وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم أثناء مناقشة مسألة سرية. قال شخصان إن الجهد المبذول في إنتاج قصص إخبارية دقيقة ومبدعة يبدو أمرًا مفروغًا منه. قالت جين كريدر ، المتحدثة باسم غوغل، في بيان: “بالشراكة مع ناشري الأخبار ، وخاصة الناشرين الصغار ، نحن في المراحل الأولى لاستكشاف الأفكار لتوفير أدوات تدعم الذكاء الاصطناعي لمساعدة الصحفيين في عملهم.”

وقال متحدث باسم نيوز كورب في بيان ، “لدينا علاقة ممتازة مع غوغل ، ونحن نقدر التزام سوندار بيتشاي طويل الأمد بالصحافة.” ورفضت التايمز والبوست التعليق. قال جيف جارفيس ، أستاذ الصحافة والمعلق الإعلامي ، إن أداة غوغل الجديدة ، لها جوانب إيجابية وسلبية محتملة. قال السيد جارفيس ، مدير مركز تو نايت لصحافة ريادة الأعمال في كلية كريج نيومارك للدراسات العليا للصحافة بجامعة مدينة نيويورك: “إذا كانت هذه التكنولوجيا قادرة على تقديم معلومات واقعية بشكل موثوق ، فيجب على الصحفيين استخدام الأداة”. وتابع: “إذا أسيء استخدامها في مواضيع تتطلب فارقًا بسيطًا وفهمًا ثقافيًا من قبل الصحفيين والمؤسسات الإخبارية ، من ناحية أخرى فقد يؤدي ذلك إلى التسبب بمشكلة مصداقية لا تقتصر على الأداة ، بل أيضًا بمصداقية المؤسسات الإخبارية التي تستخدمها . ”

تحار المؤسسات الإخبارية في جميع أنحاء العالم ما إذا كانت ستستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي في غرف التحرير الخاصة بها. وأخطر العديد من الموظفين في مؤسسات صحفية مثل كل من ، بما في ذلك The Times و NPR و Insider بأنهم يعتزمون استكشاف الاستخدامات المحتملة للذكاء الاصطناعي.

Check out our statement on the @nytimes story about potential AI-enabled tools for news publishers:



In partnership with news publishers, especially smaller publishers, we’re in the earliest stages of exploring ideas to potentially provide AI-enabled tools to help journalists… — Google Communications (@Google_Comms) July 20, 2023

يأتي ذلك في وقت تتهاوى فيه منصات ما يعرف بالصحافة الرقمية التي سعت لتسخير قوة الإنترنت لإعادة تشكيل الصحافة ، لكن وسائل الإعلام البارزة في الصحافة الرقمية ، إما ماتت أو أنها تحتضر حاليا مثلما هو الحال مع باز فيد (BuzzFeed News) التي تلاشت مع غوكار Gawker، وفايس التي تقدمت بطلب إفلاس، إلى آخر فصول تعثر منصات أخرى مثل هاف بوست وفوكس وبزنس انسايدر.