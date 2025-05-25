فريق التحرير by فريق التحرير

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Posted inأخبار أريبيان بزنستكنولوجياذكاء اصطناعي

غوغل تضع الذكاء الاصطناعي طبقة في كل منتجاتها

تُركز غوغل على “حلول الذكاء الاصطناعي التي تغطي كل شيء من البنية التحتية والأبحاث إلى النماذج والمنصات.

فريق التحرير by فريق التحرير

قامت غوغل الأسبوع الماضي بدمج الذكاء الاصطناعي وعرضته ضمن قائمة أدواتها الخاصة في مؤتمر المطورين (I/O 2024).

يتيح نهج الذكاء الاصطناعي الشامل تكاملاً سلساً بين المنتجات عبر نظام غوغل البيئي المتنوع. وأظهرت غوغل تكامل الذكاء الاصطناعي ليصبح بمثابة طبقة في كل منتجات وخدمات الشركة في المؤتمر مما يُشير بقوة إلى استراتيجية لجعل الذكاء الاصطناعي أساسًا لكل شيء من الشركة. ومثلا، في منصة اجتماعات غوغل وهي Meet تعمل ميزة الترجمة الفورية مع عرض الفيديو المجسم. طرحت غوغل العديد من تقنيات الذكاء الاصطناعي للمستهلكين، بدءًا من التجارب الافتراضية المذكورة سابقًا وصولًا إلى Google Beam، الذي يُحوّل بث الفيديو ثنائي الأبعاد إلى نماذج حية تشبه الصور المجسمة بمساعدة ست زوايا كاميرا مختلفة والكثير من الذكاء الاصطناعي. ويبرز تكامل الذكاء الاصطناعي أيضا، وخاصةً نماذج Gemini، مع دمجه في مجموعة واسعة من منتجات الشركة.

التكامل الشامل

تغطي طبقة الذكاء الاصطناعي منتجات أساسية مثل البحث (مع موجز الذكاء الاصطناعي AI Overviews)، ومساحة العمل التي تشمل (Gmail، وDocs، وSheets، وMeet، وغيرها)، وحتى مشاريع تجريبية جديدة مثل مشروع Astra (مساعد ذكاء اصطناعي عالمي). كما ظهر ذلك في ميزات مثل Gemini Live للفهم البصري على الهواتف، وGemini في Chrome لتلخيص صفحات الويب، والميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في Android XR للأجهزة الذكية القابلة للارتداء. وقدمت غوغل منصة توليد الفيديو Veo 3 في مؤتمر I/O ، بقدرات جديدة وهي توليد صوت مصاحب لفيديوهات الذكاء الاصطناعي، ويتم توليد فيديو واقعي جدا وكل ما يلزم لذلك هو هو رسالة نص بسيطة، وبضع دقائق، وهناك أداة لعمل أفلام سينمائية وهي فلو والتي تعمل مع فيو3.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...