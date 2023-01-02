غوغل تصاب بالذعر من أداة تتيح أفضل نتائج للبحث في الإنترنت وتهدد إعلانات الإنترنت

نقلت رويترز عن صحيفة ذا تايمز أن مسؤول تنفيذي في غوغل رفض ذكر اسمه ، أشار إلى حصول استنفار من أعلى المستويات لدى غوغل وإعلانها عن حالة خطر كبيرة من برامج الدردشة الآلية مثل ChatGPT التي يمكن أن تدمر صميم أنشطة عملاق محرك البحث غوغل الذي يعتمد بشكل كبير على الإعلانات والتجارة الإلكترونية الموجودة في محرك بحث Google.

واستنادا إلى مذكرة وتسجيل صوتي حصلت عليه صحيفة التايمز ، اشار التقرير إن الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي كان في اجتماعات “لتحديد استراتيجية غوغل للذكاء الاصطناعي” و “قلب عمل العديد من المجموعات داخل الشركة للرد على التهديد الذي تشكله أداة ChatGPT.”

وتعد أداة ChatGPT في إصدارها الثالث وسيلة مذهلة للحصول على إجابات عديدة حول قضايا معقدة. ويكفي أن تطرح سؤالا في هذه الأداة لتلقى شرحا وإجابة دقيقة بمستوى عال من الجودة؟

وأصبحت تشات جي بي تي ChatGPT أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي، أبرز بارقة أمل في قطاع التقنية الذي شهد عاما كئيبا بين عمليات التسريح وخسائر شركات التقنية العملاقة في أسواق الأسهم وفضائح الاحتيالات في شركات عملات مشفرة، عدنا إلى أجواء ملهمة بفضل البراعة المذهلة التي تقدمها أداة الذكاء الاصطناعي تشات جبي بي تي التي يمكنها صياغة مقالات بل يمكنها أيضا تولي عمليات كتابة الكود وتوفير ساعات طويلة أمام المبرمجين لبناء تطبيقات متقدمة خلال أيام قليلا بدلا من أسابيع عديدة، تختزل الأداة تشات جي بي تي الوقت في إنجاز مهام عديدة، بل هناك مئات المهام التي يمكن إنجازها بدقائق أو ساعات بهذه الأداة مقابل أيام وأسابيع أو حتى اشهر عديدة.

تشات جي بي تي

تعمل الاداة تشات جي بي تي 3، بالإنكليزية ويمكن توفرها بالعربية عبر الترجمة إلى جانب لغات أخرى في الوقت الراهن، وتتطلب عمل حساب للتسجيل بها (https://chat.openai.com/chat).

يمكن من خلال هذه الأداة تأليف الكتب وكتابة الواجبات ورسائل التخرج ورسائل الدكتوراه (تعمل بالإنكليزية وتتيح العربية من خلال الترجمة التي تعتمد ترجمة غوغل فيها- وبكتابة سؤال عن أي شيء تبدأ بالإجابة بالتفاصيل التي تستمدها من الإنترنت ومصادر مخزنة لديها في قواعد بيانات هائلة الضخامة.

وما تقوم به هو الإجابة على الأسئلة بناءً على المتوفرة من آلاف المصادر الموجودة لديه ضمن قواعد بيانات هائلة لتغذية معطيات أدوات الذكاء الاصطناعي. ويمكنها مثلا إجراء التصحيح النحوي باللغة الإنجليزية وتقدم أيضا تلخيص النصوص وتبسيط الفقرات المعقدة العصية على الفهم لتحولها إلى مفاهيم أبسط.

عشرات المهام

كما يمكن القيام بمهام مثل كل من: ترجمة النص إلى أوامر برمجية.

تحليل البيانات الخام وتحويلها إلى معطيات مستخلصة ذات معنى وقابلة للقراءة والفهم.

إنشاء جداول من نص طويل وتصنيفه إلى بنود في قوائم عند الحاجة.

الترجمة من لغة برمجة إلى أخرى، بل شرح أجزاء معقدة من التعليمات البرمجية.

تحليل النص للكشف عن المشاعر في أجزاء منه.

ويمكنها استخراج الكلمات الرئيسية من كتلة نصية.

بناء تطبيقات من خلال تجميع مكونات جديدة أو من المصادر المفتوحة مثل جت هاب GitHub.

تحويل مداولات الاجتماع إلى ملخص.

يولد تمارين لياقة بدنية من اقتراح خاص بتمارين لجزء من الجسم ليحولها بالواقع الافتراضي إلى تدريب.

يقدم ضمن ابتكار أفكار اللياقة البدنية وألعاب الواقع الافتراضي.

ولدى توجيه أسئلة عميقة مثل، ما معنى الحياة؟ أو ما سر المدير المهووس بالتفاصيل، ستقدم إجابات واقعية بمستوى عال من الدقة. وإن عجزت عن تقديم إجابات دقيقة فهي تقر بذلك وتقدم توضيحا لكيفية الرد على الأسئلة لأنها تقع خارج قاعدتها المعرفية بدلا من تقديم الردود المجردة التي سبق أن شاعت مع أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى (مثل الروبوت صوفيا وصحبها).

تخيل أن تقدم وصفا لأحد منتجاتك، ويبرع بعدها البرنامج بتحويل وصف المنتج ذاك إلى نص إعلاني جذاب!

هذا غيض من فيض، وقائمة المهام التي تنجزها تشات جي بي تي طويلة جدا، لكن خلاصة ذلك كلها هو أن مستقبل الذكاء الاصطناعي وهذه الاداة يبدو باهرا جدا.