غوغل تستعد لاحتمال خسارة المليارات مع منافسة مايكروسوفت بمحرك بحث بأداة ذكاء اصطناعي

أشارت بلومبرغ إلى أن مايكروسوفت تستعد لدمج أداة ذكاء اصطناعي وهي تشات جي بي تي ChatGPT من شركة أوبن أي إي OpenAI إلى محرك بحث بنغ Bing الخاص بها في محاولة لجذب متصفحي الإنترنت من منافستها غوغل، وفقًا لما ذكره مصدر مطلع على خطط مايكروسوفت.

تراهن شركة مايكروسوفت على أن النتائج التي يقدمها تشات دي بي تي والإجابات و الردود الحوارية بالسياق الصحيح على استفسارات متصفحي الإنترنت، ستجذبهم عند البحث من خلال توفير إجابات أفضل جودة تتجاوز الروابط التي يقدمها غوغل لدى البحث فيه بالويب، بحسب المصدر الذي لم يرغب في الكشف عن اسمه لدى حديثه عن خارطة طريق لمنتجات يجري تطويرها سرا والتي لا تزال قيد التعديل والتغيير المتواصلين.

قد تطرح مايكروسوفت هذه الميزة الإضافية في الأشهر العديدة المقبلة ، لكنها لا تزال تجري تقييما لدقة روبوت الدردشة ومدى سرعة تكامله في محرك البحث بنغ.

و اقترح بعض المحللين والخبراء أن قدرتها على تلخيص البيانات المتاحة للجمهور يمكن أن تجعلها بديلاً موثوقًا به لمحرك البحث Google وقائمة بالروابط الناتجة عن البحث. قال الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI ، سام ألتمان ، في تغريدة حول ChatGPT الشهر الماضي إنه “من الخطأ الاعتماد عليها في أي شيء مهم”.

تعد أداة ChatGPT في إصدارها الثالث وسيلة مذهلة للحصول على إجابات عديدة حول قضايا معقدة. ويكفي أن تطرح سؤالا في هذه الأداة لتلقى شرحا وإجابة دقيقة بمستوى عال من الجودة.

تشات جي بي تي

تعمل الاداة تشات جي بي تي 3، بالإنكليزية ويمكن توفرها بالعربية عبر الترجمة إلى جانب لغات أخرى في الوقت الراهن، وتتطلب عمل حساب للتسجيل بها (https://chat.openai.com/chat).

يمكن من خلال هذه الأداة تأليف الكتب وكتابة الواجبات ورسائل التخرج ورسائل الدكتوراه (تعمل بالإنكليزية وتتيح العربية من خلال الترجمة التي تعتمد ترجمة غوغل فيها- وبكتابة سؤال عن أي شيء تبدأ بالإجابة بالتفاصيل التي تستمدها من الإنترنت ومصادر مخزنة لديها في قواعد بيانات هائلة الضخامة.

وما تقوم به هو الإجابة على الأسئلة بناءً على المتوفرة من آلاف المصادر الموجودة لديه ضمن قواعد بيانات هائلة لتغذية معطيات أدوات الذكاء الاصطناعي. ويمكنها مثلا إجراء التصحيح النحوي باللغة الإنجليزية وتقدم أيضا تلخيص النصوص وتبسيط الفقرات المعقدة العصية على الفهم لتحولها إلى مفاهيم أبسط.

عشرات المهام

كما يمكن القيام بمهام مثل كل من: ترجمة النص إلى أوامر برمجية.

تحليل البيانات الخام وتحويلها إلى معطيات مستخلصة ذات معنى وقابلة للقراءة والفهم.

إنشاء جداول من نص طويل وتصنيفه إلى بنود في قوائم عند الحاجة.

الترجمة من لغة برمجة إلى أخرى، بل شرح أجزاء معقدة من التعليمات البرمجية.

تحليل النص للكشف عن المشاعر في أجزاء منه.

ويمكنها استخراج الكلمات الرئيسية من كتلة نصية.

بناء تطبيقات من خلال تجميع مكونات جديدة أو من المصادر المفتوحة مثل جت هاب GitHub.

تحويل مداولات الاجتماع إلى ملخص.

يولد تمارين لياقة بدنية من اقتراح خاص بتمارين لجزء من الجسم ليحولها بالواقع الافتراضي إلى تدريب.

يقدم ضمن ابتكار أفكار اللياقة البدنية وألعاب الواقع الافتراضي.

ولدى توجيه أسئلة عميقة مثل، ما معنى الحياة؟ أو ما سر المدير المهووس بالتفاصيل، ستقدم إجابات واقعية بمستوى عال من الدقة. وإن عجزت عن تقديم إجابات دقيقة فهي تقر بذلك وتقدم توضيحا لكيفية الرد على الأسئلة لأنها تقع خارج قاعدتها المعرفية بدلا من تقديم الردود المجردة التي سبق أن شاعت مع أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى (مثل الروبوت صوفيا وصحبها).

تخيل أن تقدم وصفا لأحد منتجاتك، ويبرع بعدها البرنامج بتحويل وصف المنتج ذاك إلى نص إعلاني جذاب!

هذا غيض من فيض، وقائمة المهام التي تنجزها تشات جي بي تي طويلة جدا، لكن خلاصة ذلك كلها هو أن مستقبل الذكاء الاصطناعي وهذه الاداة يبدو باهرا جدا.