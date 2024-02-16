غوغل تزعم أن إصدار “جيميناي” الجديد للذكاء الاصطناعي سيعثر على إبرة في كومة قش

كشفت “غوغل” التابعة لشركة “ألفابت” عن إصدار جديد من نموذج الذكاء الاصطناعي جيميناي بقدرات أكبر من المنافسين في تحليل النصوص والفيديوهات وكود البرامج، ليكون بمثابة رد على التحالف القوي بين كلٍ من “مايكروسوفت” و”أوبن إيه آي وتباهي بقدرته على العثور السريع على إبرة في كومة قش.

وتقول الشركة أن جيميناي أحد أبرز النماذج اللغوية الكبيرة المتعددة الوسائط، يمكن أن يتولى تحليل وتصنيف وتلخيص كميات كبيرة من المحتوى بسلاسة ضمن استفسار معين. على سبيل المثال، عند إعطائه النصوص المكونة من 402 صفحة من مهمة أبولو 11 إلى القمر، يمكنه التحليل وفي المحادثات والأحداث والتفاصيل الموجودة في المستند.

“جيميناي 1.5 برو” (1.5 Gemini 1.5 Pro)، وهو نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد من غوغل، المسمى يتوفر لزبائن المنصة السحابية والمطورين لاختبار قدراته الجديدة، وتوليد تطبيقات تجاريةبالاستناد إلى قدراته.

وكانت”غوغل” قد أطلقت الإصدار السابق من نموذج الذكاء الاصطناعي “جيميناي” في ديسمبر الماضي والذي يتاح تشغيله على مختلف المنصات بدءاً من الأجهزة المحمولة وحتى مراكز البيانات.

ويمكن للمطورين استكشاف “جيميناي 1.5 برو” من خلال أداة”غوغل إيه آي استوديو” (Google AI Studio)، فينما يمكن لزبائن المنصة السحابية الوصول إلى نموذج الذكاء الاصطناعي من خلال منصة الشركات “فيرتكس إيه آي” (Vertex AI).