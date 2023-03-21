أعلنت غوغل أنها ستفتح أداة الذكاء الاصطناعي بارد Bard ( وتعني الشاعر) أمام الآلاف لاستخدامها في المحادثة عبر الإنترنت وفي تطبيق للجوّال ، ويمكن إنجاز الكثير بهذه مثل توليد الأفكار والحصول على إجابات (“Bard ، كيف أحافظ على نباتاتي على قيد الحياة؟”) ، والبحث عن أفكار جديدة (بالاشتراك مع البحث) ، وصياغة المسودات الأولى للرسائل أو الدعوات أو المقترحات.

ولايتوفر بارد في بعض الدول نظرا لحاجته لتجهيزات خاصة من الشركة مثل مراكز بيانات مكرسة له لتسريع استجابته ويمكن التسجيل للحصول على دعوة لتجربته (من هنا).