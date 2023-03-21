سامر باطر by سامر باطر

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Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنس

غوغل ترد عن تشات جي بي تي وتقدم للجميع أداة الذكاء الاصطناعي”الشاعر” بارد

سامر باطر by سامر باطر

أعلنت غوغل أنها ستفتح أداة الذكاء الاصطناعي بارد Bard ( وتعني الشاعر) أمام الآلاف لاستخدامها في المحادثة عبر الإنترنت وفي تطبيق للجوّال ، ويمكن إنجاز الكثير بهذه مثل توليد الأفكار والحصول على إجابات (“Bard ، كيف أحافظ على نباتاتي على قيد الحياة؟”) ، والبحث عن أفكار جديدة (بالاشتراك مع البحث) ، وصياغة المسودات الأولى للرسائل أو الدعوات أو المقترحات.

ولايتوفر بارد في بعض الدول نظرا لحاجته لتجهيزات خاصة من الشركة مثل مراكز بيانات مكرسة له لتسريع استجابته ويمكن التسجيل للحصول على دعوة لتجربته (من هنا).

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...