غوغل ترد على تشات جي بي تي بترسانة قوية بالذكاء الاصطناعي تتضمن التسوق

كشف الرئيس التنفيذي لشركة غوغل، سوندار بيتشاي أمس الثلاثاء في مؤتمر غوغل I/O 2025، عن باقة قوية من أدوات الذكاء الاصطناعي أولها محرك بحث جديد يقدم مزايا متطورة لمنافسة أدوات المساعدة الذكية، مثل “تشات جي بي تي” فضلا عن تسهيل عملة التسوق.

كما شهد مؤتمر غوغل الإعلان عن عشرات منتجات الذكاء الاصطناعي منها تحديثات على المنتجات الحالية وعدد منها جديد كليا مثل أسترا Astra (مساعد الذكاء الاصطناعي الاستباقي): يمكن لهذا النموذج التجريبي لمساعد الذكاء الاصطناعي الآن إكمال المهام نيابةً عنك دون الطلب منه مباشرة، ويمكنه التحدث بشكل استباقي بناءً على ما “يراه” من خلال كاميرا هاتفك (مثل الإشارة إلى خطأ في الواجب المنزلي). يتم دمج إمكانياته في جيميني لايف، وتجارب البحث الجديدة، ومنتجات أخرى مثل النظارات الذكية.

مشروع مارينر: وكيل ذكاء اصطناعي مُحسّن يمكنه الآن إكمال ما يصل إلى 10 مهام في آنٍ واحد.

توليد الصور بـ Imagen 4

كشفت الشركة عن أحدث إصدار من مُولّد غوغل لتحويل النصوص إلى صور بتقنية الذكاء الاصطناعي، يتميز بتحسينات في إنشاء النصوص وإمكانية تصدير الصور بتنسيقات متعددة (مثل المربع والأفقي).

توليد الصور مع الصوت Veo 3

مُولّد الفيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي من غوغل ، والذي يسمح الآن بإنشاء الفيديو والصوت معاً. كما تلقى Veo 2 تحديثات، بما في ذلك عناصر تحكم في الكاميرا وأدوات لإزالة عناصر مختلفة.

مشروع مارينر: وكيل ذكاء اصطناعي مُحسّن يمكنه الآن إكمال ما يصل إلى 10 مهام في آنٍ واحد.

التسوق بالذكاء الاصطناعي

يتعزز التسوق من خلال التجربة الافتراضية وهي ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تحميل صورة كاملة لأنفسهم لمعرفة كيف ستبدو الملابس عليهم. أما التسوق في وضع الذكاء الاصطناعي، فمن خلاله سيتمكن المستخدمون قريبًا من التسوق مباشرةً داخل وضع الذكاء الاصطناعي، فيما ستتوفر ميزة الدفع الوكيل التي تتيح شراء المنتجات نيابةً عنك.

التسوق التفاعلي: بدلاً من البحث التقليدي بالكلمات ، يمكنك إجراء محادثة أكثر طبيعية مع وضع الذكاء الاصطناعي لوصف ما تبحث عنه. على سبيل المثال، يمكنك قول “أبحث عن حقيبة سفر أنيقة لرحلة إلى باريس، في مايو”، وسيفهم الذكاء الاصطناعي المتطلبات الدقيقة (مثل: مقاومة للعوامل الجوية في الطقس الممطر).

الإلهام البصري: عند طلب منتج، سيُنشئ وضع الذكاء الاصطناعي لوحة ديناميكية وقابلة للتصفح من الصور وقوائم المنتجات، مُخصصة لذوقك. سيتم تحديث هذه اللوحة فورًا أثناء تحسين بحثك.

وسيُنشئ الذكاء الاصطناعي صورة توضح كيف ستبدو القمصان أو السراويل أو الفساتين أو التنانير على جسمك. تستخدم هذه الميزة نموذجًا مُخصصًا لتوليد الصور يفهم جسم الإنسان والفروق الدقيقة في كيفية طيّ وثني المواد المختلفة. الدفع الوكيل (“اشترِ لي”): تتيح لك هذه الميزة تتبع أسعار منتجات محددة، وبمجرد انخفاض السعر إلى المبلغ المطلوب، يمكنك اختيار “اشترِ لي”. سيضيف جوجل المنتج تلقائيًا إلى سلة التسوق على موقع التاجر، ويُكمل عملية الدفع نيابةً عنك بأمان باستخدام جوجل باي.

تتبع السعر: يمكنك تحديد معايير محددة (المقاس، اللون، السعر المطلوب) لمنتج ما، وسيُعلمك جوجل عند انخفاض السعر إلى هذا المستوى لدى مختلف التجار.

تستفيد هذه الميزات من إمكانات الذكاء الاصطناعي في منصة جيميني من غوغل، و”رسمها البياني للتسوق” الواسع، الذي يحتوي على أكثر من 50 مليار قائمة منتجات يتم تحديثها باستمرار لضمان دقة الأسعار والتوافر. الهدف هو جعل رحلة التسوق بأكملها، من الاكتشاف إلى الشراء، أكثر سهولة وفعالية.