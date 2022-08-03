سامر باطر by سامر باطر

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غوغل تجمد التوظيف أمريكيا وتعلن عن وظائف في السعودية والإمارات

سامر باطر by سامر باطر

فيما أكدت غوغل أنباء تجميده للتوظيف لمدة أسبوعين، يجري الإعلان عن وظائف لها في المملكة العربية السعودية والإمارات.

وتشمل الوظائف في السعودية على مناصب مثل مديري أمن مراكز بيانات ومديري تسويق وعلاقات الزبائن، فيما تتشابه ذات الوظائف المعلن عنها في دبي.

وسبق أن أعلنت جوجل في مذكرة داخلية عن تجميد التوظيف الذي سيستمر لمدة أسبوعين، ووفقًا لتقرير من «ذا إنفورميشن»، تشير المعلومات إلى تباطؤ التوظيف في الشركة و الذي سيستمر حتى نهاية هذا العام.

وفيما تواجه شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة أوقاتا صعبة في الولايات المتحدة الأمريكية تمثل دول الخليج حاليا وجهة جذابة لبعض هذه الشركات.

ويتشابه حال التوظيف بين شركات مثل كل من أبل” التي تخطط لإبطاء عملية التوظيف لمواجهة الركود المحتمل فيما تخطط “فيسبوك” لخفض خطط توظيف المهندسين بمعدل 30%، أما “نتفلكس” فقد بادرت بعمليات تسريح بين موظفينها منذ أن أبلغت عن خسارة 200 ألف مشترك في الربع الأول، ولا يختلف حال شركة “تسلا” التي سرحت 200 موظف بعد إغلاق منشآتها في كاليفورنيا يونيو الماضي بحسب بلومبرغ. وكذلك قامت “تويتر” بوقف عمليات التوظيف خلال الشهرين الماضيين .

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...