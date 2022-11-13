غوارديولا يناقض نفسه تجاه رياض محرز خلال 72 ساعة

ناقض بيب غوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي نفسه خلال ساعات قليلة بين السعادة بمستوى رياض محرز أمام تشيلسي ثم عدم الدفع به أمام برينتفورد.



فاز مانشستر سيتي في كأس كاراباو على تشيلسي بنتيجة 2-0 خلال لقاء كان رياض محرز نجمه الأول، ثم خسر على أرضه 2-1 أمام برينتفورد، بينما كان الجزائري يشاهد اللقاء من مقاعد البدلاء.



محرز بين التجديد والتجميد





• رياض محرز جدد تعاقده مع مانشستر سيتي في صيف 2022 ليستمر في صفوف حامل لقب بريميرليغ، حتى يونيو 2025.



• خلال موسم 2022-2023 لم يلعب محرز إلا 9 مباريات ضمن منافسات بريميرليغ، وكان بديلا في 4 منها، إذ شارك في البطولة بواقع 370 دقيقة.



• محرز رغم البداية المتواضعة عبر عن نفسه أمام تشيلسي بتسجيل هدف عن طريق ركلة ثابتة أبدع في تنفيذها، ثم تسبب في الهدف الثاني، وقاد فريقه إلى التأهل.





محرز عاد





غوارديولا تحدث عقب الفوز على تشيلسي الأربعاء الماضي، مشيرا إلى رياض محرز: “لقد عاد، لقد عاد”.



سجل محرز مع مانشستر سيتي 4 أهداف خلال 7 مباريات أخيرة لعبها مع الفريق، كان من بينهما هدفان في مباراتين، واستطاع الرد على النقد الذي تعرض له خاصة في دوري أبطال أوروبا أمام كوبنهاغن.



Thank you all for your great support today and the season so far! ?



We'll see you soon! ? pic.twitter.com/uedYbAjmuF — Manchester City (@ManCity) November 12, 2022



وتابع غوارديولا: “العديد من التفاصيل تقول إنه عاد، لقد وصل متأخرًا في فترة الإعداد، ولم يكن جيدا في البداية إلا أنه عاد الآن”.



تمنى غوارديولا ألا تؤثر فترة التوقف من أجل كأس العالم على مستوى لاعبه الجزائري: “رياض سيكون مهما للغاية في النصف الثاني من الموسم، قدراته لا يمكن التشكيك فيها، وشخصيته قوية تحت الضغط”.





مشاهدة الخسارة





• بعد قيادة مان سيتي إلى الفوز على تشيلسي، اكتفى غوارديولا يمنح محرز فرصة مشاهدة خسارة فريقه في بريميرليغ أمام برينتفورد.



• قال الإسباني إنه فكر كثيرا في منح محرز بعض الوقت أمام برينتفورد، لكنه تراجع واختار إجراء تبديل واحد على مدار المباراة ليخسر في الدقيقة 90+8.



• غوارديولا، أوضح قائلًا: “فكرت في الأمر كثيرًا، لكن الأولاد كانوا في الملعب لديهم قناعة بالقدرة على تسجيل هدف، غوندوغان كان جيدا في الاختراقات، وجوليان (ألفاريز) شارك من أجل هذا، فل (فودين) سجل هدفا، اعتقدت بأن محرز ربما يكون يمتلك القدرة على القيام بذلك، كنت أنظر إلى اللاعبين عندما يدافعون من العمق بكثافة، كنا بحاجة إلى كفاءة من أجل التسجيل”.

أجل صدارة بريميرليغ التي سيحافظ عليها آرسنال لحين العودة من كأس العالم في ديسمبر المقبل.



أصبح رصيد مانشستر سيتي عقب الخسارة أمام برينتفورد 32 نقطة، ليكون على رجال غوارديولا البحث عن عودة قوية عقب كأس العالم أملا في الحفاظ على لقب بريميرليغ.





