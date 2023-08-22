غوارديولا يخضع لجراحة في الظهر.. كم سيبتعد عن مانشستر سيتي؟

ذكر نادي مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم أن مدرب الفريق بيب غوارديولا خضع لعملية جراحية روتينية لعلاج مشكلة في الظهر.

وقال حامل لقب الدوري الإنكليزي الممتاز في بيان له: “كان غوارديولا يعاني من آلام شديدة في الظهر لبعض الوقت في الآونة الأخيرة، وتوجه إلى برشلونة لإجراء عملية جراحية طارئة أجرتها الدكتورة ميريا إيلوكا. كانت الجراحة ناجحة، وسيتعافى بيب الآن ويستعيد تأهيله في برشلونة”.

وأضاف: “خلال فترة غيابه سيقود مساعده خوانما ليو الفريق الأول خلال التدريبات والمباريات لحين عودته”.

وتابع: “من المتوقع عودة بيب للفريق بعد فترة التوقف الدولية المقبلة”.

وسيكون التوقف الدولي المقبل خلال الفترة من الـ4 حتى الـ12 من أيلول/سبتمبر.

Pep Guardiola has today undergone a routine operation on a back problem.



Everyone at Manchester City wishes Pep a speedy recovery, and look forward to seeing him back in Manchester soon. — Manchester City (@ManCity) August 22, 2023

وسيغيب غوارديولا عن الفريق خلال المباراتين المقبلتين بالدوري أمام شيفيلد يونايتد وفولهام بعد خضوعه لجراحة في الظهر.

وسينتقل سيتي لمواجهة شيفيلد يونايتد الوافد الجديد يوم السبت المقبل قبل استضافة فولهام في الثاني من سبتمبر المقبل.

وحصد سيتي، المتوج بلقب الدوري الممتاز خمس مرات في آخر ستة مواسم وفاز بكأس الاتحاد الموسم الماضي وكذلك دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، ست نقاط من مباراتين في الدوري هذا الموسم ليتقاسم الصدارة مع برايتون وآرسنال.