غندوغان يحقق حلم الانتقال إلى برشلونة

أكدت تقارير اعلامية إسبانية أن الألماني الدولي إلكاي غندوغان لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم وافق على الانتقال إلى برشلونة الإسباني بعقد يمتد لموسمين مع إمكانية التجديد لموسم ثالث.

وكشفت إذاعة “راك1” مساء الأربعاء، أن الدولي الألماني وافق على الانتقال إلى بطل الدولي الإسباني بعدما منحه النادي الضمانات لتسجيله حتى لو لم توافق رابطة الدوري الإسباني على تسجيله، كما تم الاتفاق على منحه راتب 9 ملايين يورو سنوياً، سيتقاضاها حتى في حالة عدم التسجيل.

وكان غندوغان مطمعاً لعدد من الأندية يتقدمها ناديه مانشستر سيتي الذي أكد مدربه بيب غوارديولا رغبته ببقاء القائد للموسم المقبل، بينما كان أرسنال يبحث عن تعزيز وسطه من خلال ضم قائد سيتي.

وأشارت إذاعة “كادينا كوبي” الإسبانية مطلع الشهر الجاري إلى أن غندوغان على رادار اتحاد جدة بطل دوري روشن السعودي، فيما نقلت صحيفة “سبورت” الإسبانية نهاية الأسبوع إلى أن اللاعب الدولي أسر لمقربين منه أنه يرى مستقبله بين الانتقال إلى مانشستر سيتي أو الهلال السعودي.



وسيجمع برشلونة غندوغان بزميله البولندي السابق روبرت ليفاندوفسكي، إذ لعبا سوياً في صفوف دورتموند الألماني منتصف العقد الماضي، قبل انتقال الأول إلى سيتي والثاني نحو بايرن ميونخ.