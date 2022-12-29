غموض حول وفاة إمبراطور السجق الروسي.. وشكوك حول قيام نظام بوتين بتصفية حساباته مع المعارضين

لقي البرلماني الروسي بافيل أنتوف، حتفه إثر سقوطه من نافذة بالطابق الثالث في فندق بالهند.

وتحقق الشرطة لمعرفة أسباب الحادث، وكيفية السقوط من الشرفة، وهل هو حادث انتحار، أم قتل، أم سقوط غير متعمد؟

الكثير من التساؤلات تدور حول ملابسات وفاة أنتوف، وهو العضو في حزب “روسيا الموحدة” الحاكم، والمرتبط ارتباطًا وثيقًا بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وذلك بعدما اعترض قبل أشهر على الحرب الروسية في أوكرانيا.

اقرأ أيضا:

ووفقًا للشرطة الهندية، كان أنتوف يزور ولاية أوديشا في شمال شرق البلاد، مع 3 أصدقاء دعاهم للاحتفال بعيد ميلاده الخامس والستين..

والغريب أن وفاة أنتوف جاءت بعد يومين من العثور على جثة صديقه رجل الأعمال الروسي فلاديمير بايدينوف في الفندق الذي يقيمان به، وهو ملقى في بركة من الدم.

وقالت الشرطة إن وفاة بايدنوف قد تكون ناجمة عن نوبة قلبية تعرض لها، وكانت على الأرجح ناجمة عن الإفراط في تناول الكحوليات واحتمال تناول جرعة زائدة من المخدرات.

تقارير إعلامية أشارت إلى أن السلطات الهندية قامت بحرق جثته

من هو بافيل أنتوف؟

بافيل أنتوف، هو رجل الأعمال الروسي الملقب بـ “ملك النقانق والسجق” في روسيا.

في روسيا. كان عضوا بحزب “روسيا المتحدة ” الحاكم، وأحد أغنى نوابها.

” الحاكم، وأحد أغنى نوابها. يبلغ دخله السنوي أكثر من 150 مليون دولار، وفق بيانات مجلة فوربس روسيا.

هو مؤسس شركة Vladimir Standard المنتجة للسجق.

كان من أبرز منتقدي الحرب بأوكرانيا، ووصف أعمال روسيا في الحرب بأنها إرهابية، وقال: “إن قصف صاروخ الكرملين لأوكرانيا هو إرهاب”.

اعتذر عن تصريحاته فيما بعد، وأعلن نفسه وطنيا ومؤيدا للرئيس بوتين.

ملابسات وفاته

تشير التحقيقات حتى الآن إلى سقوطه من نافذة غرفته الواقعة في الطابق الثالث بفندق ساي انترناشيونال الفخم بالهند.

وقال قائد الشرطة الإقليمية راجيش بانديت لوكالة فرانس برس

“حتى الآن، يبدو أن أنتوف سقط عن طريق الخطأ من شرفة الفندق..من المحتمل أن يكون منزعجًا من وفاة صديقه وذهب إلى شرفة الفندق ومن المحتمل أن يكون قد مات من هناك”

وأضاف أن أنتوف وأصدقاؤه كانوا في الولاية منذ منتصف ديسمبر وزاروا عدة مواقع قبل وصولهم إلى فندقهم في رياجادا في بداية الأسبوع الماضي.

وقال صحيفة الهند اليوم الصادرة باللغة الإنجليزية في الهند، إن مقتل أنتوف “محاط بغموض كبير، لأنه من كبار المنتقدين للرئيس بوتين” وفق تعبيرها.

الغموض يقف خلف 20 حالة وفاة لمعارضين روس

منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا لقي أكثر من 20 شخصا من كبار الشخصيات الروسية، حتفهم، ومنهم من انتحر.

ففي سبتمبر، توفي رافيل ماجانوف، رئيس مجلس إدارة شركة لوك أويل، أكبر شركة نفط خاصة في روسيا، بعد سقوطه من نافذة أحد مستشفيات موسكو.

وتقول موسكو إن مسؤولين في شركات الطاقة العملاقة مثل “غازبروم “و”نوفاتك” و”لوك أويل” قد انتحروا.

بينما يتوقع محللون، أن يكون الكرملين يتخلص من الأشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات حساسة.

فيما يشير البعض إلى أن العصابات الإجرامية تستغل الحرب لتصفية حسابات قديمة مع رجال الأعمال.