غلوب سوكر: بنزيما أفضل لاعب في العالم.. والجماهير تتوّج صلاح

فاز الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني بجائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من “غلوب سوكر” في دبي.

كريم بنزيما نافس المصري محمد صلاح، والنرويغي إرلينغ هالاند على الجائزة، قبل أن ينجح في التتويج على حسابها بسبب إسهاماته الكبيرة خلال العام الجاري.

وتوج بنزيما مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بعد أن فاز بلقب هداف البطولة، كما ساهم في تتويج فريقه بلقب الدوري الإسباني.

مهاجم فرنسا في كأس العالم سيطر على الألقاب الفردية حتى الآن في عام 2022، حيث فاز بجائزة بالون دور” من “فرانس فوتبول”، قبل التتويج بجائزة “غلوب سوكر”.

محمد صلاح لم يعد بيد فارغة إلى معسكر منتخب مصر في الكويت، حيث توّج بجائزة أفضل لاعب في العالم بتصويت الجماهير المقدمة من “تيك توك”.

النجم المصري سيتحرك سريعا إلى الكويت بعد الحفل ليدخل ضمن قائمة المدرب البرتغالي روي فيتوريا قائد الفراعنة، استعدادا لمواجهة بلجيكا مساء الجمعة.

وجاءت قائمة الفائزين في حفل “غلوب سوكر” كالتالي:

جائزة أفضل كشاف تدريبي: جوني كالافات (ريال مدريد).

جائزة أفضل صفقة في سوق الانتقالات: رافايلا بيمينتا (صفقة انتقال إيرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي).

جائزة أفضل مدير رياضي: باولو مالديني وفردريك ماسارا (ميلان).

جائزة أفضل فريق في مرحلة الشباب: بنفيكا.

جائزة أفضل فريق سيدات: ليون الفرنسي.

جائزة أفضل فريق رجال: ريال مدريد الإسباني.

جائزة أفضل لاعبة: أليكسيا بوتيلاس (برشلونة).

جائزة أفضل وكيل لاعبين: خورخي مينديز.

جائزة أفضل مسيرة تدريبية: أوناي إيمري.

جائزة أفضل مدير تنفيذي: خوسيه أنخيل سانشيز (ريال مدريد).

جائزة أفضل رئيس نادي: فلورنتينو بيريز (ريال مدريد).

جائزة أفضل مدرب: كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد).

جائزة أفضل لاعب في العالم: كريم بنزيما (ريال مدريد).

جائزة أفضل مسيرة لمدير تنفيذي: أدريانو جالياني.

جائزة أفضل مدافع عبر التاريخ: سيرجيو راموس.

جائزة أفضل مسيرة لاعب: البرازيلي روماريو والإنجليزي واين روني والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

جائزة أفضل لاعب في العالم بتصويت الجماهير من “تيك توك”: محمد صلاح.