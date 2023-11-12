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غرفة ملابس باريس سان جيرمان تشتعل بسبب مبابي

لم يكشف نجم منتخب فرنسا وجهته المقبلة حتى الآن، وذلك بعدما أبلغ ناديه بأن الموسم الحالي هو الأخير له معه.

فريق التحرير by فريق التحرير
كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان

يتصاعد الغضب داخل غرفة ملابس فريق باريس سان جيرمان، تجاه النجم الفرنسي كيليان مبابي.

وعبر بعض لاعبي الفريق، حسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية، عن غضبهم من طريقة لعب مبابي في مباريات الفريق الباريسي الأخيرة.

سبب غضب نجوم باريس سان جيرمان

كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان

وفسر هؤلاء اللاعبون غضبهم، من مبابي، بسبب أنانيته في المباريات الأخيرة للفريق، التي ظهرت في العديد من المواقف داخل الملعب.

وقالوا، إن نجم منتخب فرنسا يلعب لنفسه، وليس في الفريق.

وأكدت الصحيفة الفرنسية، أن هذا الغضب تصاعد بعد خسارة فريقه أمام نادي ميلان الإيطالي، في دوري أبطال أوروبا.

أين يذهب مبابي العام القادم؟

وتعاقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان، ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ولم يكشف نجم منتخب فرنسا وجهته المقبلة حتى الآن، وذلك بعدما أبلغ ناديه بأن الموسم الحالي هو الأخير له معه.

وأكد نادي ريال مدريد، أنه لا يتفاوض للتعاقد مع مبابي، بعد تعدد الأخبار عن قرب انتقال نجم منتخب فرنسا له.

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