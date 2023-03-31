أعلنت شركة أردنية عن توفير خدمة التقسيط لشراء وجبة المنسف حتى يتمكن الأردنيون من إقامة العزائم خلال شهر رمضان المبارك وهي حادثة أثارت سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة الأردنية الهاشمية التي تعاني من أزمات اقتصادية عاصفة.

وأثار إعلان شركة الوصلة؛ المتخصصة في خدمة البيع بالتقسيط للشركات الصغيرة والمتوسطة ولموظفي شركات القطاعين العام والخاص، في مطعم القدس الجديد أحد أشهر مطاعم العاصمة الأردنية عمان، وذلك على ثلاثة أشهر ما يتيح فرصة لتحضير عزائم خلال شهر رمضان، بحسب الإعلان.

ولكن الإعلان أثار غضب كثيرين في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع مطعم القدس الجديد إلى إصدار “تنويه مهم لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن تقسيط المنسف” قال فيه “يعلن مطعم وحلويات القدس الجديد عن استنكاره لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية عن آلية التقسيط المباشر لديه علماً أنه تم الإعلان عن إمكانية التقسيط من خلال شركة الوصلة على صفحتهم الخاصة وليس لدى مطعم وحلويات القدس الجديد”.

المنسف الأردني

المنسف ثريد لحم الضأن ولبن وخبز القمح البلدي أو الأرز، وهو أشهر وجبات الطعام في الأردن، وتمتد لتشمل منطقة بادية الشام الواقعة بين العراق والأردن وجنوب سوريا وشمال السعودية، ويعتبر الأردنيون الأشهر في إعداده، ويعتبر الطبق الوطني في الأردن، فيطبخ بالأعراس والأتراح ومختلف المناسبات.

وتعاني الأردن من أزمة اقتصادية من العام 2022، وتعزوها الحكومة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، على الرغم من الأزمة ليست وليدة تلك الحرب وإنما تعمقت كون الأردن تعتمد بشكل كبير على الريعية والمساعدات الخارجية.