تأسيس شركة لغسيل الكلى في السعودية

أبرمت الشركة الطبية العربية العالمية القابضة، والمدرجة في السوق الموازي (نمو)، اتفاقية مشروع مشترك نهائية للتعاون شركة «نيفرو كير هيلث سيرفيسز السعودية» والشركات التابعة لها (نيفرو بلس) لتأسيس شركة لغسيل الكلى في السعودية.

وأوضحت الشركة في افصاح عبر منصة “تداول السعودية” إلى أن ذلك يهدف الى تأسيس وتشغيل شركة ذات مسؤولية محدودة تسمى (الشركة الجديدة) في المملكة العربية السعودية، مملوكة 49% من قبل طبية و51% من قبل نفروبلس وذلك من أجل تقديم خدمات رعاية غسيل الكلى لشعب المملكة العربية السعودية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تحقق الشركة الجديدة قيمة تراكمية، مع خطة واضحة لتنمية الأعمال بشكل عام وعلى رأسها خدمات الرعاية السريرية لغسيل الكلى بشكل خاص.

وتعمل شركة “نيفرو كير للخدمات الصحية الخاصة المحدودة تحت العلامة التجارية نيفرو بلس، وهي شبكة مراكز غسيل الكلى في آسيا والسادسة على مستوى العالم. يعد كل مركز من مراكز نيفرو بلس بمثابة حل شامل لجميع احتياجات مرضى غسيل الكلى. مع الالتزام القوي بالجودة، أعادت نيفرو بلس تعريف رعاية غسيل الكلى في 5 دول و190 مدينة وأكثر من 325 مركزاً وأجرت أكثر من 10 ملايين عملية علاج غسيل الكلى حتى الآن للمرضى.