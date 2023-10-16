غسل اليدين يمكن أن ينقذ أكثر من مليون شخص من الوفاة والإصابات

صادف أمس اليوم العالمي لغسل اليدين (15 أكتوبر/تشرين الأول) وهو مناسبة سنوية للتوعية بأهمية غسل اليدين كوسيلة للوقاية من الأمراض وإنقاذ الأرواح، والتي يمكن أن تجنب أكثر من مليون حالة وفاة سنويا.

أكد باحثون أنه إذا غسل الجميع أيديهم بشكل روتيني، فيمكن منع مليون حالة وفاة سنويا، إذ تظهر الأبحاث أن غسل اليدين بالماء والصابون يمكن أن يقلل الوفيات الناجمة عن أمراض الإسهال بنسبة تصل إلى 50%. كما تنتشر نسبة كبيرة من تفشي الأمراض المنقولة بالغذاء عن طريق الأيدي الملوثة. وبين الباحثون، بمناسبة اليوم العالمي لغسل اليدين أمس، أنه يمكن لغسل اليدين أن يقلل من خطر الإصابة بالأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية والالتهابات الأخرى.

كما يقلل من خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي. إضافة إلى أنه يعد عاملا أساسا للحماية من اكتساب العدوى أثناء تلقي الرعاية الصحية، وانتقال البكتيريا والفيروسات من شخص إلى آخر.

توصي منظمة الصحة العالمية بضرورة غسل اليدين عدة مرات يوميا وبعد ملامسة أسطح في أماكن عامة عرضة للتلوث.