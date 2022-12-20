غرق سفينة حربية تايلندية: القوات البحرية تواصل أعمال البحث عن 31 مفقودا

تواصل السفن الحربية وطائرات الهليكوبتر التايلندية، محاولات البحث عن 31 من أفراد مشاة البحرية، المفقودين بعد غرق سفينة عسكرية في خليج تايلاند.

وأكدت البحرية التايلاندية، أن 31 بحارا فقدوا بعد انقلاب السفينة الحربية “إتش تى إم إس سوخوتاي” – التى دخلت الخدمة في 1987- والتي كانت تقل طاقمًا يقدر بأكثر من 100 بحار، وغرقها خلال عاصفة في خليج تايلاند.

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أسباب غرق السفينة

بدأت السفينة بالتمايل والتقلب على جانبيها إثر عاصفة اندلعت قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لتايلاند.

القوات البحرية أشارت إلى أن الرياح والأمواج القوية أدت إلى دخول مياه البحر إلى السفينة، ما أدى إلى تلف نظامها الكهربائي وفقدان الطاقة الأساسية.

تدفق المزيد من مياه البحر إلى السفينة، تسبب بدوره في انقلابها.

غرقت السفينة على بعد نحو 20 ميلا بحريا من الساحل قبالة مقاطعة «براتشواب خيرى خان»، عقب تعرضها لعطل في المحرك.

وقال متحدث باسم البحرية التايلاندية: “سنواصل البحث، لم يحدث هذا في تاريخ قواتنا من قبل، خاصة لسفينة لا تزال في الخدمة بنشاط”.

أعمال البحث

وعملت أطقم البحث التي تتكون من 3 سفن تابعة للبحرية، وطائرتي هليكوبتر، طوال الليل للعثور على ناجين، بمساعدة القوات الجوية.

وقال مسؤولون إن السفينة غرقت بعد أن امتلأت بالمياه، ما أدى إلى إغراق جسمها وانقطاع الكهرباء بها، في حين كافح الطاقم، مع انقطاع التيار الكهربائى، من أجل الاحتفاظ بالسيطرة على السفينة التي مالت على جنبها قبل أن تغرق.

شهادة أحد أفراد الطاقم المنقذين

قال أحد أفراد الطاقم الذي تم إنقاذه إنه تعين عليه أن يطفو في البحر لمدة ثلاث ساعات قبل أن يتم إنقاذه، وأضاف أن الأمواج كانت تغطي السفينة حيث بلغ ارتفاعها 10 أقدام، مما عقد جهود الإنقاذ.

وشهدت عدة مناطق بجنوب تايلاند عواصف وفيضانات خلال الأيام القليلة الماضية.