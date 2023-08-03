سامر باطر by سامر باطر

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غرق اليخت كوجو الذي شهد آخر رحلة للأميرة ديانا ودودي الفايد بفرنسا

سامر باطر by سامر باطر

اصطدم اليخت كوجو بصخور في الريفيرا الفرنسية مما أدى إلى غرق اليخت الذي كان يستأجره الأثرياء مثل رجل الأعمال المصري الراحل دودي الفايد، وشهد اصطحاب الفايد في آخر رحلة للأميرة ديانا في فرنسا في عام 1997.

وغرق اليخت المشهور عالميًا، بعد أن كان في يوم من الأيام مفضلًا لدى نجوم هوليوود، تحت أمواج البحر المتوسط بعد اصطدامه بجسم مجهول قبالة بوليو سور مير على الريفيرا الفرنسية.

ذكرت الشرطة المحلية، إنه تم إنقاذ 7 أشخاص كانوا على متنه في أعقاب الحادث، لكن انتهى الأمر بالقارب على عمق 2500 متر (8200 قدم) تحت سطح الماء. وقال أحد الضباط إن قائد اليخت كوجو ، أصدر إنذارًا أن سفينته كانت تغرق بسبب تسرب. تم إرسال قوارب الإنقاذ، وبعد التأكد من سلامة الجميع، اكتشف رجال الدرك تسربًا كبيرًا للمياه على مستوى الهيكل الأمامي الأيمن. ومشط المسئول عن اليخت المضخات وحافظ على تشغيل المحركات، لكن هذا لم يمنع القارب من الغرق، كما وصلت فرق عمليات إطلاق الإنقاذ، لكنها لم تستطع منع تعرض اليخت للغرق على بعد حوالي 18 ميلًا بحريًا قبالة الساحل. وجرى نقل كل من كانوا على متنه بمن فيهم مالك كوجو الإيطالي، في قارب إنقاذ، وأعيدوا إلى الشاطئ دون إصابة.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...