غرفة عنيزة السعودية تبرم اتفاقيات دولية ومحلية لتسويق وتصدير التمور

أبرمت الغرفة التجارية في عنيزة، المنظم لموسم عنيزة الدولي للتمور، اتفاقيات مع جهات دولية ومحلية على هامش فعاليات الموسم مع قطاعات مختلفة.

وأوضحت أنه تم توقيع اتفاقية مع المجلس الدولي للتمور لتعزيز التعاون بين الطرفين وتحقيق الأهداف المشتركة، ومع اتحاد الغرف السعودية بهدف التعاون وتقديم الخدمات الاستشارية في المجالات الفنية والاقتصادية والاستثمارية، بالإضافة إلى اتفاقية مماثلة مع الاتحاد العربي للتمور بهدف التعاون بين الطرفين بمجال التنظيم والخدمات ورصد الصعوبات والمعوقات التي تواجه القطاع من الزراعة حتى التصدير.

كما تم توقيع اتفاقية مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية بهدف التعاون في مجال المعلومات والاحصائيات الخاصة بإنتاج وتسويق وتصنيع التمور، ومع غرفة الجوف بهدف تعزيز التعاون المشترك لتحقيق التكامل وتوحيد الجهود المشتركة في مجالات منها البيانات والمعلومات والخدمات الاستشارية وعقد اللقاءات وورش العمل والزيارات واستقطاب الاستثمارات وتبادل الخبرات.

للاطلاع على أحدث الأخبار و أخبار الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب والتي يتم تحديثها يوميا