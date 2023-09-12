غرفة دبي تفتتح مكتباً في باريس هو الـ 24 في العالم

أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن افتتاحها مكتباً خارجياً جديداً في باريس، فرنسا، من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية المشتركة، واستقطاب الاستثمارات الفرنسية إلى الإمارة ودعم توسع شركات دبي في السوق الفرنسية. وارتفع بذلك إجمالي عدد المكاتب الخارجية لغرفة دبي العالمية إلى 24 مكتباً حول العالم.

ويتماشى افتتاح المكتب الجديد، الذي يعتبر المكتب التاسع الذي يفتتح هذا العام والثالث في القارة الأوروبية بعد مكتبي المملكة المتحدة وإيطاليا، مع مبادرة “دبي جلوبال” التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتأسيس شبكة متكاملة تشمل 50 مكتب ترويج تجاري لدبي في كافة أنحاء العالم بحلول عام 2030.

وتهدف مبادرة “دبي جلوبال” إلى استقطاب الشركات الأجنبية والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين والمواهب العالمية إلى دبي من خلال إبراز المزايا التنافسية للإمارة، وتبادل المعلومات الاستثمارية، والتعاون بشكل أكبر مع جميع الأطراف المعنية في الخارج.

وحضر افتتاح المكتب هند مانع العتيبة، سفيرة دولة الإمارات لدى الجمهورية الفرنسية، وسالم الشامسي، نائب رئيس الأسواق العالمية في غرف دبي بحضور ممثلين عن مجتمع الأعمال والشركات الفرنسية.

وفي إطار تعليقه على افتتاح المكتب الجديد، قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: “نعتبر فرنسا أحد الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة لنا التي نسعى لترسيخ تواجدنا فيها. وتساهم هذه المكاتب في تسريع وتيرة الجهود المبذولة لزيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدبي من 1.4 تريليون درهم إلى 2 ترليون درهم بحلول عام 2026، وذلك ضمن إطار خطة دبي الخمسية للتجارة الخارجية”.

وأضاف لوتاه قائلاً:” نستهدف تحقيق أولوياتنا الاستراتيجية، وتعزيز جهودنا في استقطاب الاستثمارات الأوروبية بشكل عام والفرنسية بشكل خاص إلى الإمارة، ودعم خطط توسع شركاتنا في فرنسا. وسيساهم المكتب الجديد في توحيد جهودنا لمواكبة خطط الإمارة المستقبلية في ترسيخ مرونة تجار دبي في الأسواق العالمية، ودعم أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة”.

وبدورها قالت هند مانع العتيبة، سفيرة دولة الإمارات لدى الجمهورية الفرنسية: “يجسد افتتاح مكتب تمثيلي لغرفة دبي العالمية في باريس عمق وحيوية العلاقات التجارية بين دولة الإمارات وفرنسا. ويأتي هذا الإنجاز في فترة حاسمة تشهد فيها دولة الإمارات تنويع اقتصادها بوتيرة متسارعة مما يفتح آفاقًا جديدة وفرصا كبيرة أمام الشركات الفرنسية لتوسيع نطاق تواجدها بالدولة في قطاعات مختلفة تشمل الفضاء والتكنولوجيا والصحة والسلع الفاخرة.”

تجارة دبي غير النفطية مع فرنسا

وقد بلغت قيمة تجارة دبي غير النفطية مع فرنسا خلال العام الماضي حوالي 24.6 مليار درهم، مسجلةً نسبة نمو بلغت حوالي 33.7% مقارنة بالعام 2021. وقد بلغ عدد الشركات الفرنسية الجديدة التي انضمت لعضوية غرفة تجارة دبي خلال الفترة يناير- يوليو 2023 حوالي 472 شركة جديدة، بنسبة نمو تبلغ حوالي 33% مقارنة بعددها خلال نفس الفترة من العام 2022، في حين بلغ إجمالي عدد الشركات الفرنسية المسجلة في عضوية الغرفة حتى نهاية يوليو الماضي 3,068 شركة.

وتشمل مجالات التجارة الأساسية بين دولة الإمارات وفرنسا الطائرات وأجزائها، والآلات، والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، والعطور، ومستحضرات التجميل، والمنتجات الصيدلانية. وسيعمل المكتب الخارجي الجديد في باريس على تعزيز العلاقات التجارية القوية بالفعل بين الجانبين من خلال تحديد فرص التجارة والاستثمار ذات الإمكانات العالية في مجالات الحبوب والمجوهرات ومنتجات الألبان والمصنوعات الجلدية.

وسيركز المكتب على بناء علاقات قوية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاعين الحكومي والخاص، ومساعدة الشركات الفرنسية على دخول سوق دبي والتوسع منها على المستوى الدولي. وسيقوم المكتب كذلك بإنشاء قنوات جديدة للتواصل والتعاون الاقتصادي بين الشركات الإماراتية والفرنسية، والتعاون مع شركاء فرنسيين في تنظيم فعاليات التواصل ومنتديات الأعمال واجتماعات توفيق المصالح التجارية.

وقد ساهم الموقع الاستراتيجي لدبي ومرافقها اللوجستية ذات المستوى العالمي في ترسيخ مكانتها كمركز تجاري مفضل للشركات الفرنسية التي تطمح إلى التوسع عالمياً. وتتيح الإمارة وصولاً سلساً إلى 2.2 مليار مستهلك، مما يساعد الشركات الفرنسية على توسيع نطاق حضورها عالمياً.