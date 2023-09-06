شركات مصرية في طليعة الشركات العربية التي سجلت في غرفة تجارة دبي

انضمت 30,146 شركة جديدة إلى غرفة تجارة دبي، وتصدرت الهند بـ 6,717 شركة جديدة، وتلتها الإمارات بـ 4,445 شركة، وجاءت باكستان في المركز الثالث بـ 3,395 شركة جديدة، وفقا لتحليل حديث لغرفة تجارة دبي.

واستحوذت الشركات الهندية الجديدة على ما نسبته 22.3% من إجمالي عدد الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة خلال النصف الأول من العام 2023، حيث ارتفع بذلك إجمالي عدد الشركات الهندية المسجلة في عضوية الغرفة مع نهاية النصف الأول من العام الحالي إلى 90,118 شركة.

وحلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية في عدد الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة في النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغ عدد الشركات الإماراتية الجديدة 4,445 شركة، في حين حلت باكستان في المرتبة الثالثة بـ 3,395 شركة جديدة، وبنسبة نمو بلغت 59% مقارنة بعددها في النصف الأول من العام الماضي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات الباكستانية المسجلة بعضوية الغرفة إلى 40,315 شركة.

تنوع وديناميكية في غرفة تجارة دبي

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي إن تنوع جنسيات الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة بالنصف الأول من العام 2023 يعكس ديناميكية وحيوية بيئة الأعمال بالإمارة، وقدرتها على استقطاب شريحة واسعة ومتنوعة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، معتبراً أن دبي تمثل مجتمعاً جاذباً للشركات على اختلاف أنواعها وجنسياتها وأحجامها.

ولفت لوتاه إلى ان عدد الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة في النصف الأول من 2023 حقق نمواً بنسبة 43%، معتبراً ان التسهيلات والخدمات والمبادرات المختلفة التي توفرها الغرفة لمجتمع الأعمال تمثل عامل جذب هام للشركات، مجدداً إلتزام الغرفة بتمثيل مجتمع الأعمال ودعمه وحماية مصالحه بما يخدم أجندة دبي الاقتصادية (D33) والأولويات الاستراتيجية للغرف.

نمو في جنسيات الشركات يعكس حيوية اقتصاد دبي

وجاءت مصر في المرتبة الرابعة مع بلوغ عدد الشركات المصرية الجديدة المسجلة بعضوية الغرفة 2,154 شركة، بنمو بنسبة 102% مقارنة بعددها في النصف الأول من 2022، ليبلغ العدد الإجمالي للشركات المصرية المسجلة بعضوية الغرفة 18,028 شركة. وبلغ عدد الشركات السورية الجديدة التي انضمت لعضوية الغرفة في النصف الأول من العام الحالي 1,184 شركة، بنسبة نمو بلغت 24% مقارنةً بعددها في النصف الأول من 2022 والتي بلغ عددها آنذاك 956 شركة ليرتفع العدد الإجمالي للشركات السورية المسجلة بعضوية الغرفة إلى 10,678 شركة.

وارتفع عدد الشركات البنغالية الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة من 711 شركة جديدة في النصف الأول من 2022 إلى 1,044 شركة جديدة في النصف الأول من 2023، بنسبة نمو بلغت 47%، مما يرفع إجمالي عدد الشركات البنغالية المسجلة بعضوية الغرفة إلى 10,975 شركة.

أعلى نسب نمو بالنصف الأول

وضمت قائمة جنسيات أصحاب الشركات التي حققت أعلى نسبة نمو في عدد الشركات الجديدة دولاً مثل اليابان التي سجلت نمواً بلغ 253% ارتفاعاً من 17 شركة جديدة في النصف الأول من 2022 إلى 60 شركة جديدة بالنصف الأول من 2023، وقيرغيزستان بنسبة نمو بلغت 167% من 21 شركة جديدة في النصف الأول من 2022 إلى 56 شركة جديدة في النصف الأول من 2023، وتنزانيا من 14 شركة جديدة في النصف الأول من 2022 إلى 34 شركة جديدة في النصف الأول من 2023، والمجر من 16 شركة جديدة في النصف الأول من 2022 إلى 38 شركة جديدة في النصف الأول من 2023 وبنسبة نمو بلغت 138%.

قطاعات ومجالات الشركات الجديدة

واستحوذ مجال التجارة وخدمات التصليح على حوالي 42.4% من إجمالي نشاط الشركات الجديدة التي انضمت لعضوية الغرفة في النصف الأول من 2023، يليه مجال العقارات والإيجارات وخدمات الأعمال الذي استحوذ على 30.8% من إجمالي نشاط الشركات الجديدة، في حين حل قطاع التشييد والبناء بالمرتبة الثالثة بنسبة 7.2%، يليه مجال النقل والتخزين والاتصالات في المرتبة الرابعة والذي استحوذ على 6.3% من إجمالي نشاط الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة في النصف الأول من 2023.