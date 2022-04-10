سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

غرفة الشرقية تسهم في توظيف أكثر من 1400 طالب عمل

سامر باطر by سامر باطر
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واس- أسهم مركز غرفة الشرقية خلال الفترة 1 يناير – 31 مارس 2022 م في توظيف 1403 شاب سعودي في مؤسسات القطاع الخاص.

وأوضحت غرفة الشرقية أن عدد طالبي العمل المسجلين بالموقع الإلكتروني للمركز بلغ حوالي 12855 شخصًا، في حين بلغ عدد المنشآت المستفيدة من خدمات المركز 45 منشأة من مختلف المستويات، وحقق المركز من خلال الموقع الإلكتروني للتوظيف أو من خلال اللقاءات الوظيفية 3076 وظيفة في 8 لقاءات عامة، كما بلغ عدد طالبي العمل المشاركين في تلك اللقاءات 3309 مشاركين.

يذكر أن مركز غرفة الشرقية للتوظيف تأسس عام 2006م كمركز متخصص يقوم بتقديم خدمات التوظيف الاحترافية، وتلبية احتياجات قطاع الأعمال من الكفاءات الوطنية المؤهلة من الجنسين، باستخدام أفضل وأحدث التقنيات المتقدمة في هذا المجال ووفق أعلى المستويات والمعايير المهنية، ويقدم المركز العديد من الخدمات، تضاف إلى خدمة التوظيف عبر (التوظيف الإلكتروني، ولقاءات الوظائف، ومعرض الوظائف السنوي)، ومنها (الخدمات الاستشارية) للمؤسسات، و(الإرشاد المهني) لطالبي العمل.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...