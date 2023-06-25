مويضي المطيري by مويضي المطيري

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غرفة التجارة والصناعة في الرياض تعلن عن وظائف شاغرة بعدة قطاعات

مويضي المطيري by مويضي المطيري

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين في عددٍ من التخصصات، للعمل في منطقة الرياض؛ وذلك وفقاً لعدة تفاصيل عبر بوابة التوظيف .


و تعلن الوظائف تحت عدة مسميات وظيفية، من بينها
خبيرة شعر، خبيرة أظافر.
المحاسبة / محاسب.
منسقة مركز اتصال.
اخصائية تسويق.
اداري – بائع.
أخصائي تسويق.
مصممة جرافيك
مدير أمن وسلامة.
إداري موارد بشرية.
مشغل غرفة عمليات.
كاتبة و مدخلة بيانات.
والمزيد من خلال البوابة >

و أوضحت الغرفة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة , تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي.

https://recruitment.chamber.sa/OptReg/OptViewfrm.aspx

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