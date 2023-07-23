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Posted inأخبار أريبيان بزنس

السعودية: غرامة حتى 900 ريال عند نقل الركاب في الأماكن غير المخصصة لهم

حذر المرور السعودي من جلوس الركاب في الأماكن غير المخصصة لهم في المركبة

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المرور السعودي
حذر المرور السعودي من جلوس الركاب في الأماكن غير المخصصة لهم في المركبة

حذر المرور السعودي، حديثاً، من جلوس الركاب في الأماكن غير المخصصة لهم في المركبة بهدف حمايتهم وسلامتهم.

وأوضح عبر تغريدة في تويتر أن نقل الركاب في أماكن غير مخصصة لهم بالمركبة يعرض سلامتهم للخطر، ويعد مخالفة مرورية.

ووفقاً لنظام المرور السعودي، فإن مخالفة نقل الركاب في الأماكن غير المخصصة لهم في المركبة، تستوجب غرامة مالية تبلغ 500 ريال (133 دولار) في حدها الأدنى، وتصل إلى 900 ريال (240 دولار) في حدها الأعلى، حيث إن تطبيق الحد الأعلى للمخالفات في نظام المرور الجديد لا يتم إلا عن طريق هيئات الفصل المرورية.

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