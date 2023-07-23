حذر المرور السعودي، حديثاً، من جلوس الركاب في الأماكن غير المخصصة لهم في المركبة بهدف حمايتهم وسلامتهم.

وأوضح عبر تغريدة في تويتر أن نقل الركاب في أماكن غير مخصصة لهم بالمركبة يعرض سلامتهم للخطر، ويعد مخالفة مرورية.

جلوس الركاب في الأماكن غير المخصصة لهم في المركبة يعرض سلامتهم للخطر، ويعد مخالفة مرورية. #المرور_السعودي#الوقاية_أمان pic.twitter.com/UlwmT1duL3 — المرور السعودي (@eMoroor) July 22, 2023

ووفقاً لنظام المرور السعودي، فإن مخالفة نقل الركاب في الأماكن غير المخصصة لهم في المركبة، تستوجب غرامة مالية تبلغ 500 ريال (133 دولار) في حدها الأدنى، وتصل إلى 900 ريال (240 دولار) في حدها الأعلى، حيث إن تطبيق الحد الأعلى للمخالفات في نظام المرور الجديد لا يتم إلا عن طريق هيئات الفصل المرورية.