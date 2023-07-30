مويضي المطيري by مويضي المطيري

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأسواق المالالسلعتجارةشركاتقضايا

غرامة “10 ملايين” ريال لشركة تحكمت بسوق “الأعلاف”

لمخالفتها نظام المنافسة من خلال إساءة استغلال الوضع المهيمن

مويضي المطيري by مويضي المطيري

كشفت الهيئة العامة للمنافسة، عن معاقبة شركة أعلاف تجارية بغرامة 10 ملايين ريال لمخالفتها نظام المنافسة من خلال إساءة استغلال الوضع المهيمن.

وأوضحت الهيئة أن إجراءات الاستدلال الأولية لها كشفت مخالفة الشركة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال التحكم في المعروض في السوق من سلعة النخالة وقصر البيع على عدد محدود جداً من العملاء مما قيّد التجارة في السلعة وأدى إلى التحكم في الأسعار، وهو ما يحظره النظام.

وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، أحالت الهيئة المنشأة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة. وبناءً عليه؛ أصدرت اللجنة قرارها بمعاقبة الشركة لثبوت انتهاكها للفقرة 3 من المادة السادسة من نظام المنافسة، والتي تحظر على المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق أو جزء مهم منه إساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحدّ منها، أو تقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها؛ لأجل التحكم بالأسعار وافتعال وفرة أو عجز غير حقيقي.”

وعليه صدر قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، بإيقاع غرامةٍ ماليةٍ قدرها 10 ملايين ريال على الشركة مع نشر القرار على نفقتها، وقد أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض حكمها برفض الدعوى المقامة من الشركة للتظلم من القرار.

وأهابت الهيئة بجميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المُشجِّعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضِمن إطار من العدالة والشفافية.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا