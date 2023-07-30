كشفت الهيئة العامة للمنافسة، عن معاقبة شركة أعلاف تجارية بغرامة 10 ملايين ريال لمخالفتها نظام المنافسة من خلال إساءة استغلال الوضع المهيمن.

وأوضحت الهيئة أن إجراءات الاستدلال الأولية لها كشفت مخالفة الشركة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال التحكم في المعروض في السوق من سلعة النخالة وقصر البيع على عدد محدود جداً من العملاء مما قيّد التجارة في السلعة وأدى إلى التحكم في الأسعار، وهو ما يحظره النظام.

وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، أحالت الهيئة المنشأة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة. وبناءً عليه؛ أصدرت اللجنة قرارها بمعاقبة الشركة لثبوت انتهاكها للفقرة 3 من المادة السادسة من نظام المنافسة، والتي تحظر على المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق أو جزء مهم منه إساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحدّ منها، أو تقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها؛ لأجل التحكم بالأسعار وافتعال وفرة أو عجز غير حقيقي.”

وعليه صدر قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، بإيقاع غرامةٍ ماليةٍ قدرها 10 ملايين ريال على الشركة مع نشر القرار على نفقتها، وقد أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض حكمها برفض الدعوى المقامة من الشركة للتظلم من القرار.

وأهابت الهيئة بجميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المُشجِّعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضِمن إطار من العدالة والشفافية.

تعلن #الهيئة_العامة_للمنافسة العقوبة المُقررة على منشأة ارتكبت مخالفة إساءة استغلال وضعها المهيمن.https://t.co/BWZRGqta13 pic.twitter.com/nlzlSb6sDj — الهيئة العامة للمنافسة (@SaudiGAC) July 30, 2023