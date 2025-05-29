غرامة لركاب الطائرات في تركيا في حال وقفوا قبل هبوط الطائرة

أعلنت هيئة الطيران المدني التركية أن ركاب الطائرات المتجهين إلى تركيا سيُغرّمون إذا نهضوا قبل إطفاء إشارة حزام الأمان بعد الهبوط. وأعلنت هيئة الطيران المدني التركية أنها فرضت هذا الأمر بعد تلقيها شكاوى من الركاب.

ودخلت القواعد حيز التنفيذ مطلع هذا الشهر. وأفادت تقارير إعلامية تركية أن الغرامات ستبلغ حوالي 70 دولارًا أمريكيًا، على الرغم من عدم ذكر أي مبلغ في توجيهات الهيئة. وحذرت الهيئة من وجود “زيادة خطيرة” في مثل هذه الحوادث، مع ورود العديد من الشكاوى حول قيام الركاب بأخذ أمتعتهم العلوية قبل وقوف الطائرة.

تُعدّ تركيا وجهةً لعشرات الملايين من السياح سنويًا. وأكدت هيئة الطيران أنه يجب على شركات الطيران التجارية الآن إصدار إعلان على متن الطائرة والإبلاغ عن أي شخص لا يلتزم بالأوامر. ويجب على الركاب إبقاء أحزمة الأمان مغلقة، والامتناع عن الوقوف وفتح الخزائن العلوية حتى إطفاء إشارة حزام الأمان. وتؤكد الهيئة أنه يجب الإبلاغ عن أي شخص لا يلتزم بهذه القواعد. قامت الخطوط الجوية التركية، الناقل الوطني، بتحديث إعلان هبوطها، وفقًا لقناة يورونيوز. وأفادت الشركة عند الهبوط: “سيتم التبليغ عن الركاب المخالفين للقواعد إلى المديرية العامة للطيران المدني وسيتم فرض غرامة إدارية وفقًا للأنظمة القانونية المعمول بها”.