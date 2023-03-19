أعلنت إريكسون أنها ستدفع غرامة جنائية إجمالية قدرها 520 مليون دولار أمريكي للولايات المتحدة ، بما في ذلك غرامة جنائية قدرها 9520.000 دولار تم دفعها نيابة عن شركة تابعة لها ، إريكسون مصر المحدودة والتي تورطت وأقرت بدفع (اريكسون مصر) رشاوى لمسؤولين في جيبوتي ضمن تهم بتسوية من 205 ملايين دولار.

وأعلنت وزارة العدل الأميركية في بيان مطلع الشهر الجاري إن شركة الاتصالات لم تكشف عن أنشطتها كاملة بعد إبرام اتفاق مقاضاة مؤجلة في عام 2019 لتسوية تحقيق في اتهامات بفساد استمر سنوات في الصين وفيتنام وجيبوتي ومصر من 2000 لغاية 2014.



ووافقت وزارة العدل على إرجاء الملاحقة القضائية لـ«إريكسون» لمدة ثلاث سنوات، إذا دفعت غرامة ضخمة وطبقت «ضوابط داخلية صارمة» وامتثلت للقوانين الأميركية وتعاونت بشكل كامل في أي تحقيقات جارية.

وقالت وزارة العدل في البيان: «أخلت إريكسون اتفاق المقاضاة بخرق بنود الاتفاق المتعلقة بالتعاون والإفصاح». وأضاف البيان أن الشركة ستكون ملزمة بقضاء فترة تحت المراقبة حتى يونيو (حزيران) 2024. ووافقت على تمديد عمل مراقب مستقل لامتثالها، لمدة عام. وفي إشارة إلى تسوية عام 2019، قالت وزارة العدل إن «إريكسون» دفعت في السابق غرامة جنائية إجمالية تزيد على 520 مليون دولار، ووافقت على تكليف مراقب مستقل للامتثال لمدة ثلاث سنوات.

وافقت الشركة بالفعل هذا الشهر على دفع غرامة قدرها 206.7 مليون دولار لخرق اتفاقية الملاحقة القضائية المؤجلة لعام 2019 مع وزارة العدل لحل ما وصفه المدعون بـ “حملة فساد استمرت لسنوات” في الصين وإندونيسيا والكويت وجيبوتي وفيتنام بين 2000- 2016. وجد تحقيق مماثل أجرته لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن أنشطة إريكسون تخللها فساد في المملكة العربية السعودية.

عشرات الملايين من الدولارات: الأموال المدفوعة للوكلاء والمستشارين من قبل موظفي إريكسون

في الصين ، “تم استخدام جزء منها على الأقل لتوفير أشياء ذات قيمة ، بما في ذلك السفر الترفيهي والترفيه ، إلى المسؤولين الأجانب”

2.1 مليون دولار: المبلغ الذي دفعته إريكسون في شكل رشاوى لمسؤولين حكوميين رفيعي المستوى في جيبوتي

4.8 مليون دولار: مدفوعات في فيتنام

45 مليون دولار: مدفوعات في إندونيسيا

450 ألف دولار: السداد في الكويت

206،728،848 دولار: غرامة جنائية تدفع لخرق اتفاقية 2019 سنة أخرى: تمديد مراقبة الامتثال المستقلة