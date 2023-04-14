أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، حديثاً، “دليل إجراءات شهادة امتثال المباني” مع منح المباني القائمة مهلة ستة أشهر للالتزام والامتثال بما جاء في الدليل بهدف الحد من التشوهات البصرية في المباني التجارية والسكنية والارتقاء بالمشهد الحضري في المدن.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، أنه تم تحديد آليات للحصول على الشهادة وفق عدداً من المتطلبات، مبينة أنه يتم منح شهادة امتثال المباني وفق ثلاثة بنود، هي (تصميم المبنى متضمناً ٧ عناصر، والموقع العام والذي يتضمن ستة عناصر، إضافة إلى التشوّه البصري الذي يتضمن ١٥ عنصراً)، مشيرة إلى أن هذه الاشتراطات إلزامية للحصول على شهادة الامتثال، وفي حال عدم الالتزام بالشروط والمتطلبات أثناء إشغال المبنى فسيتم فرض الغرامات على المخالفين، ويمكن الاطلاع على الدليل من خلال زيارة صفحة (مدينتي مسؤوليتي) في موقع الوزارة من خلال الرابط https://www.momrah.gov.sa/ar/ncvp.

ودعت أصحاب المباني القائمة والجديدة للاستفادة من المهلة الحالية والتي تنتهي في ١٤٤٥/٣/١ لمعالجة أوضاعها، لما في ذلك من اهمية في تحسين المشهد الحضري الذي يعد من أهم الركائز في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، لتوفير بيئة عمرانية صحية مستدامة، إضافة إلى معالجة التشوه البصري والارتقاء بجودة الحياة.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أطلقت عدداً من اللوائح والتشريعات التي تستهدف تحسين المشهد الحضري والحد من عناصر التشوّه البصري، والارتقاء بجودة الحياة في المُدن السعودية، بما يُحقق مُستهدفات رؤية السعودية 2030.