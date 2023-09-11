غرامات جديدة على سائقي الأجرة في السعودية

ألزمت التعديلات الجديدة في اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة الارتباط بنظام شموس الأمني في حال التنقل بين المدن أو إلى خارج المملكة، وفي حالة عدم تزويد النظام التقني المعتمد بالبيانات المطلوبة من قبل سائقي الأجرة سيصدر عقوبات وغرامات مالية تصل إلى 5.000 ريال

وأجازت التعديلات الجديدة للسائقين نقل الترخيص من المدينة محل الترخيص إلى مدينة أخرى بعد أخذ موافقة الهيئة العامة للنقل، وتستثنى السيارات المسجلة لدى المرخص له من متطلب أن تكون جديدة ولم يسبق تسجيلها داخل المملكة أو خارجها.

وقالت مصادر لـ عكاظ: أنه في حالة عدم تزويد النظام التقني المعتمد بالبيانات المطلوبة من قبل السائقين سيصدر عقوبات وغرامات مالية تصل إلى 5.000 ريال بهدف ضمان التزام المرخص لهم في نشاط الأجرة بتزويد النظام التقني المعتمد بالبيانات المطلوبة وفي حالة عدم الاستمرار بالارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها غرامتها 5.000 ريال، وعدم تمكين السائق من الاطلاع على موقع الانطلاق والوصول المحدد بالرحلة قبل قبول طلب الرحلة أو رفضه غرامتها 4.000 ريال.

وتهدف التعديلات الجديدة إلى:

تعزيز الأمن والسلامة في قطاع الأجرة.

تسهيل إجراءات نقل الترخيص بين المدن.

فتح المجال لمزيد من المنافسة في قطاع الأجرة.

مكافحة ظاهرة إلغاء الرحلات من قبل السائقين.