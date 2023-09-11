ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسدولمجتمعمواصلات

غرامات جديدة على سائقي الأجرة في السعودية

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان
سائقي الأجرة

ألزمت التعديلات الجديدة في اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة الارتباط بنظام شموس الأمني في حال التنقل بين المدن أو إلى خارج المملكة، وفي حالة عدم تزويد النظام التقني المعتمد بالبيانات المطلوبة من قبل سائقي الأجرة سيصدر عقوبات وغرامات مالية تصل إلى 5.000 ريال

وأجازت التعديلات الجديدة للسائقين نقل الترخيص من المدينة محل الترخيص إلى مدينة أخرى بعد أخذ موافقة الهيئة العامة للنقل، وتستثنى السيارات المسجلة لدى المرخص له من متطلب أن تكون جديدة ولم يسبق تسجيلها داخل المملكة أو خارجها.

وقالت مصادر لـ عكاظ: أنه في حالة عدم تزويد النظام التقني المعتمد بالبيانات المطلوبة من قبل السائقين سيصدر عقوبات وغرامات مالية تصل إلى 5.000 ريال بهدف ضمان التزام المرخص لهم في نشاط الأجرة بتزويد النظام التقني المعتمد بالبيانات المطلوبة وفي حالة عدم الاستمرار بالارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها غرامتها 5.000 ريال، وعدم تمكين السائق من الاطلاع على موقع الانطلاق والوصول المحدد بالرحلة قبل قبول طلب الرحلة أو رفضه غرامتها 4.000 ريال.

وتهدف التعديلات الجديدة إلى:

  • تعزيز الأمن والسلامة في قطاع الأجرة.
  • تسهيل إجراءات نقل الترخيص بين المدن.
  • فتح المجال لمزيد من المنافسة في قطاع الأجرة.
  • مكافحة ظاهرة إلغاء الرحلات من قبل السائقين.
السعودية تحدد غرامة عدم إقرار المسافرين عن المبالغ والمجوهرات
  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا