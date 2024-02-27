غدا انطلاق معرض دبي العالمي للقوارب بدورته الثلاثين في دبي هاربر بأرقى اليخوت

ينطلق غدا معرض دبي العالمي للقوارب، في دورته الثلاثين في دبي هاربر خلال الفترة ما بين 28 فبراير ولغاية 3 مارس 2024، حيث يوفر فرصة للزوار من عشاق الحياة البحرية الفخمة و خبراء الصناعة البحرية والمستثمرين في القطاع البحري للاستمتاع بتجربة لا مثيل لها. ويستضيف المعرض الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي أكثر من 1,000 علامة تجارية إضافة لعرض مذهل يشارك فيه حوالي 200 يخت ، فضلاً عن عددٍ من أحدث الاطلاقات والابتكارات القادمة إلى دبي عبر عدد من الشركات الدولية والإقليمية الرائدة عالمياً في تصنيع اليخوت الفاخرة.

تعود شركة هيسن الهولندية HEESEN إلى معرض دبي الدولي للقوارب لتعزيز حضورها في سوق يشهد نموا كبيرا في قطاع اليخوت الفاخرة ، ويصادف حضورها الاحتفال بالذكرى الثلاثين لتأسيسها. وتلفت الشركة أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استحوذت على ما يقرب من 13% من مالكي اليخوت التي يزيد طولها عن 30 مترًا في عام 2023 ومن المتوقع أن تنمو قيمة سوق اليخوت الفاخرة من 306 مليون دولار أمريكي في عام 2022 إلى 481 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2028. ويشتهر حوض بناء السفن الهولندي Heesen Yachts بإنتاج اليخوت الفاخرة عالية الجودة التي يزيد طولها عن 50 مترًا، للمشاركة في النسخة الثلاثين من معرض دبي الدولي للقوارب الذي ينطلق غدا28 فبراير ويستمر حتى 3 مارس.

يخت أبولو (T456-Apollo-H0083br)

وتتطلع هيسين إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتبارها سوقًا متقدمة ويعتبر المعرض حدثًا مهمًا في الإستراتيجية العالمية للعلامة التجارية. ويعد معرض دبي الدولي للقوارب الحدث البحري الأكثر شهرة في الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يستقبل 30 ألف زائر في ميناء دبي في وقت لاحق من هذا الشهر. وسيحضر روبرت درونتمان، مدير المبيعات وفريق هيسن إلى المعرض للمساعدة في تعزيز وجود العلامة التجارية في السوق. يوضح روبرت درونتمان ذلك بالقول: “شهد سوق اليخوت الفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً ملحوظاً، مدفوعاً بالعدد المتزايد من الأفراد ذوي الثروات العالية جداًفي المنطقة الذين يبحثون عن الفخامة والتفرد والتجارب التي لا مثيل لها”. ” ندرك في هيسن ، الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها سوق اليخوت الفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد شاركنا بحماس في معرض دبي العالمي لليخوت لأكثر من ثلاثين عامًا. ويساهم هذا المعرض بشكل فعال في ترسيخ حضور علامتنا التجارية في المنطقة.