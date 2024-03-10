فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسآخر الأخبارأخبار الإماراتأخبار السعودية

غدا أول أيام رمضان في السعودية والإمارات

يوم غد الاثنين 11 مارس أول أيام شهر رمضان المبارك. في السعودية والإمارات

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلن في السعودية والإمارات أن غدا هو أول أيام رمضان المبارك، وصدر عن الديوان الملكي، اليوم، أن المحكمة العليا أعلنت أنه تقرر أن يوم غدٍ الاثنين الموافق 11 مارس 2024، هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ

وفي الإمارات، أعلنت لجنة تحري رؤية هلال رمضان المبارك، التي انعقدت مساء اليوم الأحد في دائرة القضاء أبوظبي، أن يوم غد الاثنين 11 مارس أول أيام شهر رمضان المبارك.

كما أعلنت كل من ماليزيا وأستراليا وسنغافورة، فضلا عن إندونيسيا وبروناي والهند وباكستان وبنغلادش، اليوم الأحد، عن تعذر رؤية هلال رمضان في مختلف مناطق البلاد ليكون يوم الثلاثاء 12 مارس، غرة شهر رمضان المبارك في تلك الدول.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...