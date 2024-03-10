غدا أول أيام رمضان في السعودية والإمارات

أعلن في السعودية والإمارات أن غدا هو أول أيام رمضان المبارك، وصدر عن الديوان الملكي، اليوم، أن المحكمة العليا أعلنت أنه تقرر أن يوم غدٍ الاثنين الموافق 11 مارس 2024، هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ

وفي الإمارات، أعلنت لجنة تحري رؤية هلال رمضان المبارك، التي انعقدت مساء اليوم الأحد في دائرة القضاء أبوظبي، أن يوم غد الاثنين 11 مارس أول أيام شهر رمضان المبارك.

كما أعلنت كل من ماليزيا وأستراليا وسنغافورة، فضلا عن إندونيسيا وبروناي والهند وباكستان وبنغلادش، اليوم الأحد، عن تعذر رؤية هلال رمضان في مختلف مناطق البلاد ليكون يوم الثلاثاء 12 مارس، غرة شهر رمضان المبارك في تلك الدول.

#عاجل#الديوان_الملكي:

المحكمة العليا تُقرر أن يوم غدٍ الاثنين الموافق 11 مارس 2024م، هو غرة شهر #رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ.#واس pic.twitter.com/P0WpOQdmpH — واس الأخبار الملكية (@spagov) March 10, 2024