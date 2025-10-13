غداً السعودية والعراق على ملعب الجوهرة المشعة، تنافس محموم على مونديال 2026

تتجه أنظار الجماهير السعودية والعربية والآسيوية غداً الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 صوب مدينة جدة السعودية، حيث تُقام قمة حاسمة بين المنتخبين الشقيقين، السعودية والعراق، ضمن منافسات المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل لبطولة كأس العالم 2026. المواجهة بين الأخضر السعودي وأسود الرافدين التي يستضيفها ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”، وتُنطلق صافرتها في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، لا تقبل أنصاف الحلول، فالفائز بها سيحجز مقعده مباشرة في النهائيات العالمية. تُعد هذه المباراة بمثابة “نهائي” المجموعة، إذ سيقتنص متصدر المجموعة بطاقة التأهل المباشر إلى مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بينما سيخوض صاحب المركز الثاني جولة إضافية من الملحق لتحديد مصير المقعد الآسيوي المتبقي. هذا الوضع يضع ضغطاً مضاعفاً على “أسود الرافدين” المطالبين بتحقيق الفوز لا غير لضمان العبور المباشر، بينما يتمتع “الأخضر السعودي” بأفضلية نسبية، حيث يكفيه تحقيق الفوز أو التعادل لحسم الصدارة والتأهل بفضل نتائجه وتحضيراته. من الناحية الفنية، يدخل المنتخب السعودي بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد بمعنويات عالية، ويركز على استغلال أدق التفاصيل التكتيكية. تشير التوقعات إلى أن الخطة السعودية سترتكز على الضغط العالي والمنظم، خاصة في الشوط الثاني، بهدف استنزاف اللياقة البدنية للاعبي المنتخب العراقي، والتي ظهر عليها التراجع في بعض الفترات خلال المواجهات الأخيرة. كما يخطط رينارد لاستغلال نقاط ضعف الدفاع العراقي التي تم رصدها، وتحديداً في التعامل مع الكرات الثابتة وتنظيم خط الدفاع أمام الهجمات المرتدة السريعة. على الجانب الآخر، ورغم التحديات والنقص العددي الذي واجه الفريق في بعض الفترات، يدخل المنتخب العراقي اللقاء بروح قتالية عالية وإصرار على تحقيق الإنجاز. “أسود الرافدين”، الذين حققوا فوزاً مهماً في مباراتهم السابقة على إندونيسيا، يعتمدون على تكتيكات متوازنة تمزج بين الدفاع المحكم والتحول السريع إلى الهجوم، مع الاعتماد على مهارات لاعبيه الفردية وقدرتهم على صنع الفارق في اللحظات الحاسمة. يعي الجهاز الفني العراقي أن الفوز هو الهدف الوحيد، مما يجعلهم مستعدين للمخاطرة التكتيكية بحثاً عن شباك المنافس وحلم التأهل المباشر. يتوقع المحللون الرياضيون أن تكون المباراة قوية ومتقاربة، أشبه بمباراة شطرنج تكتيكية، مع أفضلية تنظيمية بسيطة للمنتخب السعودي بفضل عاملي الأرض والجمهور والتحضيرات الفنية المدروسة. ومع ذلك، يبقى المنتخب العراقي خصماً عنيداً وعنصراً للمفاجآت، يسعى بشراسة لتحقيق الانتصار الصعب وإعادة أمجاده الكروية إلى المحفل العالمي. الليلة، سيُكتب الفصل الأخير من صراع المجموعة الثانية، ولن يبقى في الذاكرة سوى اسم المتأهل.

تمتلك قنوات “بي إن سبورتس”، حقوق بث مباراة المنتخب السعودي والعراق في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، وسيتم إذاعة اللقاء على قناة beIN Sports HD 2.