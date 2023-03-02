شاهد استعدادات رائد الفضاء الإماراتي للانطلاق في صاروخ “فالكون 9” اليوم

ذكرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا موعد انطلاق صاروخ فالكون 9 الذي ينطلق فيه رائد الفضاء سلطان النيادي، إلى محطة الفضاء الدولية ، أكدت شركة “سبيس إكس” في تغريدة لها على حسابها الإلكتروني في تويتر، أن جميع أنظمة صاروخ الإطلاق “فالكون9″، في وضع جيد استعداداً للإطلاق الخميس 2 مارس، وذلك كموعد جديد لإطلاق سلطان النيادي بمهمته “طموح زايد2 “، وفريق “سبيس إكس كرو 6″وذلك عند الساعة 9:34 صباحاً بتوقيت دولة الإمارات.

رائد الفضاء سلطان النيادي وزملاؤه بطاقم Crew-6 يغادرون إلى مجمع الإطلاق 39A في مركز كينيدي للفضاء. #طموح_زايد pic.twitter.com/SlRL3JLiJ8 — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 2, 2023

وذكرت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” في بيان لها، أن مسؤولي الطقس في السرب الخامس والأربعين، التابع لمحطة كيب كانافيرال بمركز كينيدي للفضاء بفلوريدا، تنبأ بأن الظروف الجوية ستكون مواتية لإطلاق مهمة “سبيس إكس كرو 6” غداً بنسبة95%.

وأضافت في بيانها أن فرق إدارة المهام اجتمعت في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، لمراجعة الاستعداد لإطلاق مهمة “سبيس إكس كرو 6″، وتقييم الظروف الجوية في موقع الإطلاق وعلى طول مسار رحلة المركبة الفضائية “سبيس إكس دراجون انديفور” المخططة.

وحدد مركز محمد بن راشد للفضاء و بالتعاون مع الشركاء العالميين وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” و “سبيس إكس”، غداً الخميس الموافق 2 مارس، موعداً جديداً لإطلاق مهمة “طموح زايد2″، وذلك عند الساعة 9:34 صباحاً بتوقيت دولة الإمارات، فيما تمت الإشارة إلى أن هذا الموعد قابل للتغيير استناداً إلى مدى معالجة السبب التقني للتأجيل الذي حصل عند إطلاق المهمة، وتركز بوجود أمر طرأ على الأنظمة الأرضية، حيث توافقت الفرق المعنية بالمهمة بالإجماع، على التحقق من الخلل الذي حال دون الحصول على البيانات، التي تؤكد تزويد الصاروخ “فالكون 9” بالمواد اللازمة للإقلاع.

وبحسب بيان أصدرته وكالة الفضاء الأميركية مؤخراً، قالت إنهم سيعقدون مؤتمراً إعلامياً “عن بُعد” قبل محاولة الإطلاق التالية، وسيتم توفير المزيد من التفاصيل عن إطلاق المهمة في موعدها الجديد بعد التأجيل بسبب مشكلة في أنظمة التوجيه الأرضية، وذلك قبيل الانطلاق بلحظات، حيث توقف العد العكسي لإطلاق الطاقم.