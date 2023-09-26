غداً الإعلان عن مضيفي نسختي 2025 و2027 لكأس إفريقيا وسط تقارير عن انسحاب الجزائر

يكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الأربعاء في القاهرة عن البلدين المضيفين لنسختي كأس إفريقيا 2025 و2027.

ويتنافس المغرب مع ملف مشترك بين نيجيريا وبنين على نسخة 2025، فيما تتنافس السنغال وبوتسوانا وملف مشترك ثلاثي لكينيا وتنزانيا وأوغندا على نسخة 2027.

وأعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم، عن سحب ملفي ترشيحه لاستضافة نسختي كأس أمم إفريقيا 2025 و2027.

وقال رئيس الاتحاد الجزائري الجديد وليد صادي. في تصريح للتلفزيون الحكومي ” أرسلنا اليوم رسالة رسمية للكونفدرالية الافريقية لكرة القدم نعلن فيها سحب ملفي الجزائر من تنظيم كأس افريقيا 2025 و2027″، دون ذكر اي تفاصيل حول أسباب هذا الانسحاب

وتعقد اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي الاربعاء اجتماعا بالقاهرة، يعقبه مؤتمر صحافي لرئيسه الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي يعلن فيه عن هوية الدولتين المضيفتين لنسختي 2025 و2027.

وكان الاتحاد الافريقي سحب في تشرين الأول/أكتوبر الماضي تنظيم نسخة 2025 من غينيا بداعي تأخرها في إنجاز المنشآت المضيفة للبطولة. ومنذ ذلك الحين استقبل الاتحاد الإفريقي طلبات تنظيم دون البت في هوية البلد المضيف، قبل أن يعلن موتسيبي الشهر الماضي أن الكشف عن البلد المضيف سيكون في 27 شتنبر الحالي، مع التأكيد على أن إسناد تنظيم نسخة 2027 سيتم حسمه في اليوم ذاته.

وتقدم كل من المغرب والجزائر بالإضافة لملف مشترك من نيجيريا وبنين بطلبات لتنظيم نسخة 2025 من البطولة الأفريقية الأكبر للمنتخبات والتي تقام بمشاركة 24 منتخبا .

وتضاربت الأنباء حول وجود ملف مصري للترشح لتنظيم نسخة 2027 بين تأكيد بعض المصادر ونفي مسؤولين بالاتحاد المصري للعبة.

وكان مقررا أن يحسم الاتحاد الافريقي هوية البلدين المضيفين مطلع العام الحالي لكنه أجل قراره أكثر من مرة قبل أن يحدده في 27 الحالي.

وسيصوت أعضاء اللجنة التنفيذية الـ24 بعد دراسة التقييمات المستقلة لكل ملف، لكن السياسة والوعد بالتناوب الإقليمي أدت إلى تعقيد الأمور.

وتستضيف كوت ديفزار نسخة 2023 التي تم تأجيلها من حزيران/يونيو وتموز/يوليو الماضيين إلى كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير المقبلين لتجنب موسم الأمطار.