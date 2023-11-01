سلطنة عُمان.. إيقاف تحويل التأشيرات السياحية لعمل

أعلنت شرطة عُمان السُّلطانية عن ‏إيقاف تحويل التأشيرات السياحية إلى تأشيرة عمل لكافة الجنسيات، وإيقاف إصدار كافة أنواع التأشيرات الجديدة لرعايا الجنسية البنغلاديشية.

ونشرت الشرطة على صفحتها في منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، بياناً مقتضباً قالت فيه إنه “تقرر إيقاف تحويل التأشيرات السياحية وتأشيرات الزيارة بجميع أنواعها إلى تأشيرة عمل لكافة الجنسيات القادمة إلى سلطنة عُمان”.

وأضاف البيان: “كما تم إيقاف كافة أنواع التأشيرات الجديدة لرعايا الجنسية البنغلاديشية، حتى إشعار اخر، وذلك ضمن مراجعة سياسات الحصول على التأشيرات اعتباراً من تاريخ الثلاثاء الموافق 31/10/2023″.

إيقاف تحويل التأشيرات السياحية وتأشيرات الزيارة بجميع أنواعها إلى تأشيرة عمل لكافة الجنسيات القادمة إلى سلطنة عمان، وإيقاف إصدار كافة أنواع التأشيرات الجديدة لرعايا الجنسية البنغلاديشية. #شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/VzbpOrou0C — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) October 31, 2023

سابقاً كان يمكن للوافدين الذين يصلون إلى السلطنة بتأشيرات زيارة التحول إلى تأشيرة عمل، لكن الإعلان الجديد سيعني أن هؤلاء الأفراد سيحتاجون الآن إلى الخروج من البلاد والعودة بتأشيرة عمل.

عُمان والسعودية تعززان السياحة

في وقت سابق من هذا العام، أعلنت المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان أنهما ستطلقان تأشيرة سياحية مشتركة، حيث يطلق البلدان مبادرات مشتركة لتعزيز السياحة.

وتهدف المشاريع المشتركة بين المملكة والسلطنة إلى جذب السياح الأجانب ومواطني البلدين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، تمت الموافقة على الاستراتيجية من قبل قادة دول مجلس التعاون الخليجي في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي وتركز على دعم رواد الأعمال في قطاع السياحة وتدريب المهنيين في مجال السياحة.