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عين 43 من أقاربه صوريا: وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات تتخذ إجراءات ضد صاحب عمل

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات أنها اتخذت إجراءات إدارية بحق صاحب عمل قام بتعيين 43 من أفراد أقاربه بشكل صوري، وتحت مسمى وظيفي واحد، للتحايل على نسب التوطين والاستفادة من مزايا برامج “نافس”.
وأكدت الوزارة في بيان صادر اليوم على المسؤوليات المترتبة على المواطنين مقابل المزايا التي يتمتعون بها من برنامج “نافس”، لافتة إلى أن “برامج الدعم وجُدت لهم ومن أجلهم من أجل تحقيق نسب توطين حقيقية وبالتالي عليهم ألا يقبلوا أي وظائف صورية تجعلهم شركاء في مخالفة التشريعات والقوانين، وتعرضهم للحرمان من امتيازات مبادرات “نافس” مستقبلاً، ولعقوبة مشددة تتضمن وقف الدعم واسترداد المبالغ التي تصرف للشركة المخالفة”.

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وأشارت الوزارة إلى أنه لا يوجد ما يمنع من توظيف الأقارب في شركة واحدة، إلا أن “حالات التوظيف يجب أن تخضع للتوافق ما بين المؤهلات الدراسية والعلمية والمسمى الوظيفي وطبيعة ومتطلبات الوظيفة حيث إنه بغير ذلك يكون التوطين صوريا والهدف منه استغلال مزايا برنامج “نافس” سواءً من قبل صاحب الشركة أو العاملين لديه والذين يعينهم لهذه الغاية”.

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