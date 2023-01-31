عين برشلونة على النجم المغربي أمرابط قبل اقفال الميركاتو

ساعات قليلة تفصلنا عن اغلاق نافذة الانتقالات الشتوية في معظم بطولات كرة القدم الأوروبية الكبرى، وهو الوقت الذي تنشط فيه الأندية بشكل ديناميكي لحسم اخر صفقاتها قبل استكمال الدوريات.

ويستعد برشلونة الإسباني لتقديم عرض لنادي فيورنتينا الإيطالي للحصول على خدمات نجم المنتخب المغربي سفيات أمرابط الذي أصبح مطمع الكثير من الفرق بعد الأداء المذهل له في بطولة كأس العالم الأخيرة في قطر ومساهمته الكبيرة بقيادة منتخب أسود الأطلس للمركز الرابع في إنجاز غير مسبق عربياً وأفريقيا.

وقالت تقارير صحافية إسبانية إن النادي الكاتالوني سيقدم اليوم الثلاثاء عرضه للفيولا، علماً أن عليه إنهاء جميع الاجراءات قبل منتصف الليل الموعد النهائي للميركاتو الشتوي.

وأشارت التقارير إلى أن عرض برشلونة هو عبارة عن إعراة لمدة 6 أشهر دون خيار أحقية الشراء ما يضع اللاعب أمام إمكانية العودة لفريقه الحالي.

ولا تبدو مهمة البرشا سهلة إذ أن طريق الصفقة مليئة بالمطبات كون فيورنتينا متمسك بلاعبه المغربي البالغ من العمر 26 عاما وفي حال التفريط به سيكون ذلك مقابل بدل مجز.