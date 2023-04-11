شارف شهر رمضان المبارك على الانتهاء مع وصولنا إلى اليوم التاسع عشر، وبات التفكير بعطلة عيد الفطر المبارك وكيفية قضائها يشغل الكثيرين من منتظريها.

وسيحصل المقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة على عطلة طويلة ستبلغ أربعة أيام حيث من المتوقع أن يصادف عيد الفطر يوم 21 نيسان/أبريل.

وسيحصل سكان الإمارات على أربعة أيام إجازة تبدأ في 20 نيسان/أبريل وتنتهي في 23 منه.

ويتمتع بعض الموظفين في الإمارات بعطلة نهاية أسبوع من 3 أيام خلال شهر رمضان المبارك، حيث سيعملون لمدة 4 أيام فقط في الأسبوع.

ويعمل موظفو القطاع العام في إمارة أم القيوين من الاثنين إلى الخميس فقط، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2:30 مساء.

وتفتح إجازة العيد الباب أمام محبي السفر لتقضية هذه الفترة خارج الدولة، لكن من المتوقع أن تزيد أسعار تذاكر الطيران بنسبة 10% إلى 15% خلال العيد.

وتوقعت وكالة “مسافر” عبر موقعها على الانترنت أن ما يقرب من 65% من الأشخاص يتطلعون إلى السفر دوليا خلال عيد الفطر.

كانت هناك زيادة ملحوظة في عدد المسافرين الإماراتيين الذين يسعون إلى المغامرة في الخارج مقارنة بالعام الماضي. نسبة كبيرة، تقريبا 65% يبحثون عن السفر الترفيهي بينما الباقي 35% يختارون الاحتفال مع أحبائهم, إما في بلدانهم الأصلية أو في مكان قريب.

وأشار موقع “مسافر” إلى تزايد الطلب على دول مثل أذربيجان وجورجيا وأرمينيا، التي تقع تحت منطقة رابطة الدول المستقلة. بالإضافة إلى ذلك، تكتسب كازاخستان وقيرغيزستان زخما، إلى جانب سنغافورة وكينيا وتايلاند وماليزيا.