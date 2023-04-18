عيد الفطر 2023.. لجنة الرؤية تطلب تحرّي هلال شوال يوم الخميس

دعت لجنة تحرّي رؤية الهلال الإماراتية المسلمين في البلاد إلى تحري هلال شهر شوال (عيد الفطر) مساء الخميس 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 نيسان/أبريل 2023.

وطلبت اللجنة من أي شخص يرى الهلال الاتصال بالرقم 026921166 أو التوجه إلى أقرب محكمة لتسجيل الشهادة.

ووفقاً للمركز الدولي لعلم الفلك، فإن يوم السبت 22 نيسان/أبريل سيوافق الأول من شهر شوال وبالتالي أول أيام عيد الفطر المبارك، إلا أن التأكيد سيتم فوز رؤية الهلال.

وقال المركز الدولي لعلم الفلك عبر صفحته على تويتر: “رؤية الهلال يوم الخميس غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم العربي والإسلامي”.

وأضاف: “رؤية الهلال يوم الخميس غير ممكنة باستخدام تلسكوب في معظم دول العالم العربي والإسلامي، باستثناء أجزاء من غرب إفريقيا تبدأ من ليبيا، لكن الرؤية تظل صعبة للغاية وتتطلب تلسكوبا دقيقا ومراقبا محترفا وأحوال جوية استثنائية، والجمع بين هذه العوامل نادر، وبالتالي لا يتوقع رؤية الهلال، حتى باستخدام تلسكوب، من أي مكان في العالم العربي، ما لم تتوفر الظروف المذكورة أعلاه”.