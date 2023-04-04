عيد الفطر 2023 في الإمارات يبدأ يوم 21 أبريل وفق حسابات الفلك

توقع إبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات الفلكية أن يكون 21 نيسان/أبريل اليوم الأول من شهر شوال وفق التقويم الهجري وبالتالي أول أيام عيد الفطر السعيد.

وقال في تصريح له “على الأرجح، سيكون رمضان هذا العام لمدة 29 يوما. سيكون عيد الفطر وأول شوال يوم الجمعة 21 أبريل”.

ومع احتمال حصول سكان دولة الإمارات العربية المتحدة على عطلة طويلة تمتد بين 4 أو 5 أيام بات البحث عن وجهة سفر لتقضية هذه الفترة متزايداً.

وفي ما يلي المدة الزمنية لبعض الوجهات القريبة المقترحة:

تبليسي – جورجيا – 3 ساعات و 30 دقيقة

باكو – أذربيجان-ساعتان و 55 دقيقة

جزر المالديف – 4 ساعات

بيشكيك – قيرغيزستان – 3 ساعات و 50 دقيقة

يريفان – أرمينيا-3 ساعات و 15 دقيقة

اسطنبول – تركيا – 4 ساعات و 30 دقيقة

كاتماندو – نيبال – 4 ساعات و 5 دقائق

كولومبو – سريلانكا – 4 ساعات و 30 دقيقة

لارنكا – قبرص-4 ساعات

ماهي – سيشيل – 4 ساعات و 35 دقيقة

وفي ما يلي بعض الوجهات التي تمنح التأشيرة للمقيمين في الإمارات عند الوصول:

أذربيجان

جورجيا

المالديف

مونتينيغرو

نيبال

سيشيل

أرمينيا

قيرغيزستان

ماليزيا

سنغافورة

بروني

موريشيوس

سري لانكا

إندونيسيا

تايلند

ووفقا لبحث اجراه موقع “سكاي سكانر” المتخصص بالسفر، فإن أكثر من 52% من المسافرين في الإمارات يبحثون عن رحلات لمدة أسبوع أو أقل.