عيد الأضحى 28 يونيو المقبل فلكيا بحسب الخبير إبراهيم الجروان

نقلت صحيفة الإمارات اليوم توقع رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، أن يحل عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 28 من يونيو المقبل.

وقال الجروان لـ«الإمارات اليوم» إن الهلال الجديد لشهر ذي الحجة يولد يوم الأحد 18 من يونيو الساعة 08:37 صباحاً (بتوقيت الإمارات) ومع غروب الشمس لنفس اليوم يكون عمر الهلال 10:33 ساعات، ويقع الهلال فوق الأفق الغربي بارتفاع خمس درجات، ويغرب بعد غروب الشمس بقرابة 29 دقيقة.

وأضاف أنه بناء على ذلك يكون الاثنين 19 من يونيو غرة ذي الحجة، ويكون يوم الثلاثاء 27 من يونيو يوم عرفة، والأربعاء 28 من يونيو المقبل عيد الأضحى المبارك، وفقاً للحسابات الفلكية.

وذكر الجروان أنه بما أن المشاعر في السعودية وأغلب الدول ستأخذ ما يقره أهل الحرم من موعد للمناسك، يتوقع أن يكون الاثنين 19 من يونيو غرة ذي الحجة هناك.

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