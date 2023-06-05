عيد الأضحى، الطلب على باقات العطلات يقفز 47%

كشفت “مسافر دوت كوم“، وكالة السفر المتخصصة عبر الإنترنت في دولة الإمارات، أن حوالي 50% من سكان الإمارات يركزون هذا الصيف على العطلات الترفيهية، في حين يفكر 25% في الجمع بين السفر الترفيهي وزيارة وطنهم، و 25% سيزورون بلدانهم الأصلية.

وعلى الرغم من أن الصيف هو الوقت الذي يزور فيه سكان الإمارات الأجانب بلدانهم الأصلية في كثير من الأحيان، إلا أنه لا يمنعهم من التخطيط لرحلات ترفيهية هذا العام. ويختار العديد من الأفراد عطلتين: واحدة قصيرة لعطلة عيد الأضحى القادمة قرب نهاية حزيران / يونيو، تليها فترة أطول في تموز / يوليو أو آب / أغسطس.

وتشهد حركة الاستفسارات عن حجوزات السفر وباقات العطلات زيادة كبيرة في الطلب خلال عطلة عيد الأضحى القادمة، حيث ارتفعت بنسبة 47% مقارنة بعطلة عيد الفطر، وبنسبة 35% مقارنة بعيد الأضحى العام الماضي. ومع تزامن عيد الأضحى والعطلة الصيفية المدرسية هذا العام، يخطط المزيد من الناس لقضاء إجازات أطول.

ويفضل المسافرون بغرض الترفيه المغادرة الجماعية بسبب مسارات الرحلات المصممة جيداً وصفقات القيمة مقابل المال والرحلات المباشرة والمساعدة في الحصول على التأشيرة والحجوزات السهلة للاستمتاع بإجازات طويلة.

عندما يتعلق الأمر باستكشاف أماكن جديدة ، يفضل المسافرون بعض الوجهات مثل كينيا وتايلاند وسنغافورة ودول في رابطة الدول المستقلة مثل أذربيجان وأرمينيا وجورجيا وكازاخستان وقيرغيزستان.

بالإضافة إلى ذلك، تشمل الوجهات الناشئة التي تكتسب شعبية بين المسافرين المملكة العربية السعودية وقيرغيزستان وكازاخستان ونيبال ومصر وكرابي وطرابزون وأوروبا الشرقية”.

وأشارت “مسافر دوت كوم” إلى أن أعلى طلب على السفر الترفيهي سجلته دول رابطة الدول المستقلة بنسبة 35%، تليها أوروبا بنسبة 30%، ووجهات الشرق الأقصى بنسبة 25%، وأفريقيا بنسبة 10%. وبلغ متوسط مدة العطلات 4 ليال / 5 أيام ومتوسط تكلفة باقة العطلات للشخص الواحد حوالي 4,100 درهم إماراتي، والتي تعتبر اقتصادية للرحلات الترفيهية.