عيد الأضحى، دول إسلامية تعلن الخميس أول أيام العيد

أعلنت كل من ماليزيا وبروناي وإندونيسيا اليوم الأحد، عن تعذر رؤية هلال ذو الحجة. وعليه، فإن أول أيام عيد الأضحى لهذا العام في هذه الدول سيكون يوم الخميس 29 يونيو، فيما أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غدا الإثنين الموافق التاسع عشر من شهر حزيران/ يونيو الجاري هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1444 ،وأن الثلاثاء بعد المقبل وقفة عرفات، على أن يكون يوم الأربعاء 28 حزيران/يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك، بحسب الهيئة الوطنية للإعلام المصرية.

وكانت المحكمة العليا السعودية دعت عموم المسلمين في أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال ذي الحجة مساء الأحد التاسع والعشرين من ذي القعدة 1444هـ

يحل عيد الأضحى في الشهر الذي تؤدى فيه فريضة الحج خامس أركان الإسلام، وتُقسم أيامه إلى يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر، ثم أيام التشريق الثلاثة.