“عون السياحة”في السعودية يوفر تمويلاً لـ 2000 منشأة بـ 500 مليون ريال

أطلق صندوق التنمية السياحي برنامج “عون السياحة” لتقديم الدعم للمنشآت السياحية متناهية الصغر والصغيرة لتعزيز نموها وإثراء تجاربها لتقديم خدمات أفضل للسائحين في الوجهات السياحية التي حددتها الإستراتيجية الوطنية للسياحة، وبما يعزز مكانة المملكة كوجهة عالمية قادمة في قطاع السياحة.

ويدعم البرنامج الذي يمتدُّ ثلاث سنوات إطلاق منشآتٍ جديدة أو قائمة بمقومات سياحية طموحة تقدم تجارب متميزة للسياح، كما يحتضنُ البرنامج منظمي الرحلات والجولات السياحية والأنشطة السياحية والمرشدين السياحيين من عشاق قصص المناطق والقرى، ووكلاء السفر ومنظمي الفعاليات، إضافة إلى مقدمي المنتجات السياحية الثقافية ، حيث يقدم حلولاً تمويلية مرنة يستهدف من خلالها دعم أكثر من 2000 منشأة بمخصصات تصل إلى 500 مليون ريال، مع قبول طلبات التمويل مستوفية الشروط، والذي يصل إلى مليون ريال للمنشأة الواحدة.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي الفاخري إن “برنامج عون السياحة يمثل فرصة نوعية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة لتقديم تجارب سياحية نوعية ومختلفة، بما يسهم في تحقيق أهدافها وطموحاتها، وبما ينعكس على إثراء تجربة السائح في الوجهات السياحية المستهدفة، وتحقيق التنمية السياحية والاقتصادية المستدامة “.

وجاء إطلاق هذا البرنامج ضمن سلسلة البرامج التي يقدمها الصندوق لتلك المنشآت لمنحها مزيداً من الفرص التي تحفزها على ابتكار تجارب سياحية نوعية جديدة، بما يسهم في تمكينها على تقديم المزيد من التجارب المستدامة التي تدعم منظومة الاستثمار السياحي وتثري تجربة السائح في المملكة”.

يُذكر أن نسبة تغطية تمويل المشروع في صندوق التنمية السياحي تصل إلى 70% دون اشتراط تقديم ضمانات، كما يقدم الصندوق تمويلاً مدته سنتان قابلاً للتمديد، بالإضافة إلى حزمة من البرامج الأخرى ضمن إستراتيجية الصندوق للمنشات متناهية الصغر والصغيرة التي تحقق أهداف تعزيز ازدهار القطاع السياحي وتمكينه، وتنوع تجاربه، ودعم الابتكار المتجدد الذي يصنعه هذا القطاع.