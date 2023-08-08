عودة نوير إلى الملاعب لا تزال بعيدة

كشفت صحيفة “بيلد” الألمانية يوم الثلاثاء أن عودة مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم إلى الملاعب قد تتأجل لأشهر وذلك بعد فترة غياب طويلة بسبب إصابته بكسر في الساق.

وذكرت صحيفة “بيلد” أن بايرن ميونيخ يجري محادثات الآن بشأن تغيير خططه وأن عودة نوير للمشاركة قد تتأجل حتى عام 2024 ، إذ عانى بشكل أكبر في الأسابيع والأشهر الأخيرة خلال التدريبات، حيث واجه المزيد من الألام والانتكاسات.

وكان نوير قد تعرض في كانون الثاني/ديسمبر الماضي لإصابة بكسر في الساق خلال ممارسة التزلج في فترة الأجازة بعد كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر وغاب على إثرها حتى نهاية الموسم.

وأعلن نادي بايرن ميونيخ الاثنين أن نوير استأنف التدريبات التأهيلية بعد الخضوع لعملية جراحية كانت مقررة منذ وقت سابق لإزالة الغرسات المعدنية من شظية الساق اليمنى.

ويخوض بايرن ميونيخ، حامل لقب الدوري الألماني، أول مباراة رسمية له في الموسم الجديد يوم السبت المقبل، حيث يواجه لايبزيغ حامل لقب كأس ألمانيا، في مباراة كأس السوبر الألماني.