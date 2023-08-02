إنتر ميامي يسمح لميسي بالعودة إلى برشلونة في حالة واحدة

أكد خورخي ماس أحد مالكي نادي إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم أن بإمكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقل إلى صفوفه حديثاً أن يعود إلى ناديه الأسبق برشلونة الإسباني في حالة واحدة.

وكشف ماس في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أميركية، أن هذه الحالة هي رغبة ميسي بأن يقول وداعاً للنادي الكتالوني وجماهيره في مباراة أخيرة.

وأمل في أن يتمكن “ليو” من وداع جماهير برشلونة في ملعبه كامب نو، مشيرا إلى إمكانية مشاركته في بطولة “جوان غامبر” الودّية التي ينظمها “البلاوغرانا”في صيف كل عام.

وكان أسطورة الأرجنتين غادر الفريق الذي أمضى معه معظم مسيرته الكروية عام 2021 دون اقامة مباراة وداعية أسوة بجميع اللاعبين الكبار الذين تركوا بصمة لدى فرقهم.

ونفى ماس الشائعات التي تحدثت عن امكانية عودة ميسي إلى برشلونة عن طريق الإعارة أو صفقة جديدة مع إنتر ميامي.

وقال ماس: “يستحق ليو أن يؤدي وداعا لائقا هناك (في برشلونة)، وسأفعل ما في وسعي من أجل تسهيل ذلك”.