اجتماع لبحث تفاصيل عودة ميسي إلى برشلونة

اجتمع والد ليونيل ميسي ووكيل أعماله خورخي ميسي مع رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا للبحث في تفاصيل إمكانية عودة نجم الأرجنتين الأسطوري إلى نو كامب وفق صحيفة “دايلي ميل” البريطانية.

ونشر فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في سوق الإنتقالات، فيديو يظهر خلاله خورخي لحظة دخوله إلى منزل لابورتا للتفاوض بشأن عودة نجله إلى النادي الكتالوني.

وقال خورخي بعد الاجتماع مع لابورتا: “ميسي يريد العودة إلى برشلونة وأنا أيضاً أحبذ ذلك”.

وأردف “العودة إلى برشلونة احدى خياراتنا”.

? Jorge Messi and Barcelona president Joan Laporta — meeting now to discuss Leo’s return after La Liga approved the plan.



More to follow on the Messi saga, key hours and days ahead.



?? Exclusive video by @tjuanmarti pic.twitter.com/Fshgi2xX8f — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2023

وكان باريس سان جيرمان قد أعلن مغادرة ميسي في نهاية الموسم بعد عامين مع الفريق الفرنسي، ولعب اخر مباراة له مع النادي يوم السبت أمام كليرمون حيث سقط فريق العاصمة 2-3 والتي شهدت وداعاً لا يليق ببطل العالم حيث أطلق الجمهور صفارات الاستهجان بحقه.

وحصل برشلونة على موافقة رابطة الدوري الإسباني “لا ليغا” على خطة دراسة الجدوى خلال السنوات المقبلة لحل الأزمة المالية.

وبذلك بات بإمكان برشلونة ضم ميسي إذا تم الاتفاق بين الطرفين.

وكشف موقع ريليفو الإسباني عن حصول برشلونة على موافقة رابطة الدوري على خطة دراسة الجدوى الخاصة بالفريق في السنوات المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة يعلم الآن ما يمكن تحقيقه لأهدافهم خلال الفترة المقبلة بعد بيع غريزمان وريكي بويغ وجوردي ألبا وعدم تجديد تعاقد سرجيو بوسكيتس.

ويتفاوض برشلونة من أجل عودة “ليو” مع تضارب التقارير حول حسم انتقاله إلى الهلال السعودي.