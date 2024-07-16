فريق التحرير by فريق التحرير

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عودة مهرجان بياف 2024 للاحتفاء بالإنجاز العربي يومي 20 و21 يوليو

فريق التحرير by فريق التحرير

يعود مهرجان بياف 2024، تكريمًا للإنجازات العربية من قلب العاصمة اللبنانية في الدورة الحادية عشرة من الحفل الذي يقام يومي  20 و21 يوليو، وأعلن مهرجان بياف عن إطلالقه لنسخته الحادية عشرة، بعد غيابٍ دام 5 سنوات.

يهدف هذا الحفل لتكريم متميزين وشخصيات بارزة من مختلف المجالات، سواء الفنون، الموسيقى، ريادة الأعمال، الصحافة، العمل الإنساني، قصص النجاح من خلال تكريم الفائزين والفائزات بالجوائز. تأتي هذه الدورة لترّكز على إنجازات شخصيات لامعة، تقديرًا لتفانيهم في مجالاتهم وتسليط الضوء على إسهاماتهم. تنطلق الفعاليات في 20 يوليو عبر حفلٍ افتتاحي، حافل بالحوارت الشيّقة مع المكرّمين لهذا العام، حيث سيقدّمون رؤى ملهمة حول مساهماتهم المؤثرة ومشاريعهم الناجحة كمبدعين.

أما في 21 يوليو، فتنطلق السجّادة الحمراء الخاصة بالحفل عند الساعة السادسة مساءً، يليها حفل توزيع الجوائز في تمام الساعة الثامنة مساءً، الذي سيبثّ مباشرةً على مختلف قنوات التلفزة الإقليمية. يُقام مهرجان بياف 2024، الذي تقدّمه شركة شاين إنترتينمنت، في قلب العاصمة اللبنانية وبالتحديد في الحمّامات الرومانية التي تمثّل تاريخ لبنان العريق في الصمود رغم كل العقبات التي مرّ بها. من الجدير ذكره أن الدورة الأخيرة من مهرجان بياف أقيمت في العام 2019، حيث تم تكريم شخصيات بارزة، نذكر من بينها ناصيف زيتون، و بوراك أوزجيفيت، سيرين عبد النور، وائل كفوري، سلافة معمار، والعديد غيرهم. تبشر التفاصيل باحتفال غير مسبوق بالمواهب، النجاح والإنجازات العربية في هذا الحدث اللافت.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...