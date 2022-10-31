عودة لويس لولا دا سيلفا لرئاسة البرازيل بعد فوزه على جايير بولسونارو

فاز داسيلفا على بولسونارو في انتخابات الرئاسة البرازيلية بعد فوزه على الرئيس المنتهية ولايته جايير بولسونارو في جولة الإعادة بالانتخابات بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.

وانتخب الرئيس اليساري الأسبق بفوزه بفارق ضئيل على منافسه اليميني المتطرف، بنسبة 50.83 بالمئة مقابل 49.17 بالمئة، وفقا للنتائج الرسمية شبه النهائية.

يمثل فوز لولا عودة مذهلة بعد سباق الإعادة يوم الأحد. وينذر فوزه بتغيير سياسي لأكبر دولة في أمريكا اللاتينية ، بعد أربع سنوات من إدارة جاير بولسونارو اليمينية المتطرفة. ويمثل فوز السياسي البالغ من العمر 76 عامًا عودة اليسار إلى السلطة في البرازيل بعد أن تولى رئاسة البرازيل بين عامي 2003 و2010 ، ويختتم عودة شخصية مظفرة للولا دا سيلفا ، بعد سلسلة من نكسات تضمنت إلصاق خصومه مزاعم الفساد أدت إلى سجنه لمدة 580 يومًا. وألغت المحكمة العليا لاحقًا الأحكام ، مما مهد الطريق أمامه للترشح لإعادة انتخابه.

وتلفت سكاي نيوز في تقريرها عن فوز لولا دا سلفا أن التصويت يحسد رفضا للشعبوية اليمينية المتطرفة لبولسونارو، الذي خرج من المقاعد الخلفية للكونغرس لتشكيل ائتلاف محافظ جديد، لكنه فقد الدعم بعد أن سجلت البرازيل واحدة من أسوأ حصيلة وفيات بسبب جائحة كورونا.

وتعهد لولا بالعودة إلى النمو الاقتصادي الذي تقوده الدولة، والسياسات الاجتماعية التي ساعدت في انتشال الملايين من براثن الفقر عندما حكم البرازيل.

مشاهدة المقالة

كما وعد بمكافحة تدمير غابات الأمازون المطيرة، الذي وصل الآن إلى أعلى مستوى له منذ 15 عاما، وكذلك جعل البرازيل رائدة في محادثات المناخ العالمية.

خلال رئاسته للبلاد بين 2003 و2010، نجح في تحويل البرازيل من دولة مفلسة الى واحدة من اقوى اقتصاديات العالم واحتلت مرتبة سادس أكبر اقتصاد في العالم محققة معدلات نمو غير مسبوقة بعد أن أخرج 20 مليون مواطن من خط الفقر في تسع سنوات فقط. وجرى لاحقا تدبير مكيدة أرسلته إلى السجن.